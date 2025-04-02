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Чемпионат Англии
Арсенал
01.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
02 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:33
46
0

Арсенал – Фулхэм – 2:0. Сака вернулся с голом. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

02 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:33
46
0
Арсенал – Фулхэм – 2:0. Сака вернулся с голом. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Фулхэмом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0. В первом матче после восстановления от травмы отличился Букайо Сака.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на поле не появился.

Английская Премьер-лига. 30-й тур

Арсенал – Фулхэм – 2:0

Голы: Мерино, 37, Сака, 73

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Микель Мерино Букайо Сака Арсенал - Фулхэм видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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