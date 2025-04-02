Англия02 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:33
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Арсенал – Фулхэм – 2:0. Сака вернулся с голом. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
02 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 01:33
46
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Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Фулхэмом».
Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0. В первом матче после восстановления от травмы отличился Букайо Сака.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на поле не появился.
Английская Премьер-лига. 30-й тур
Арсенал – Фулхэм – 2:0
Голы: Мерино, 37, Сака, 73
Видеообзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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