Арсенал – Фулхэм – 2:0. Сака вернулся с голом. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Фулхэмом».

Встречу принимал Эмирейтс в Лондоне.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0. В первом матче после восстановления от травмы отличился Букайо Сака.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на поле не появился.

Английская Премьер-лига. 30-й тур

Арсенал – Фулхэм – 2:0

Голы: Мерино, 37, Сака, 73

Видеообзор матча: