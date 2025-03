Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала большого турнира в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) узнала соперницу в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертом раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек (Польша), которая в своем поединке третьего круга в двух сетах разобралась с Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [27] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:7 (2:7), 1:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году полька одолела представительницу Бельгии во 2-м раунде пятисотника в Штутгарте.

Ранее Свитолина и Свентек играли между собой три раза. У Элины одна победа в очных противостояниях с Игой, которую она добыла в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Setting records 😎@iga_swiatek is the first player to reach the Round of 16 for 25 consecutive appearances in WTA 1000 events!#MiamiOpen pic.twitter.com/OArNs4JhSV