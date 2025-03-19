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  4. Спаллетти вызвал в сборную Италии двух дебютантов. Ретеги травмировался
Лига наций
19 марта 2025, 16:50 |
123
0

Спаллетти вызвал в сборную Италии двух дебютантов. Ретеги травмировался

У команды перед игрой уже есть кадровые проблемы

19 марта 2025, 16:50 |
123
0
Спаллетти вызвал в сборную Италии двух дебютантов. Ретеги травмировался
UEFA.com. Маттео Руджери

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал в команду двух новичков.

Дебютировать за «Сквадру Адзурру» смогут Маттео Руджери из «Аталанты» и Чезаре Казадеи из «Торино».

22-летний Маттео Руджери играет на позиции защитника. В этом сезоне он сыграл за «Аталанту» 31 матч и отдал две результативные передачи.

Полузащитник «Торино» Чезаре Казадей присоединился к клубу зимой 2025 года. Уже успел сыграть 12 матчей и забил один гол в ворота «Монцы».

Не поможет сборной игрок «Аталанты» Матео Ретеги, который уже в расположении команды получил повреждение.

Сборная Италии сыграет в четвертьфинале Лиги наций против сборной Германии. Первая игра состоится 20 марта в Милане.

Заявка сборной Италии

Голкиперы: Джанлуиджи Доннарумма, Мерет, Викарио.

Защитники: Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Калафьори, Камбьязо, Гатти, Комуццо, Удоджи, Руджери.

Полузащитники: Казадеи, Риччи, Барелла, Фраттези, Ровелла, Тонали, Даниэль Мальдини.

Форварды: Лукка, Кин, Дзакканьи, Политано, Распадори.

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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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