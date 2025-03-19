Спаллетти вызвал в сборную Италии двух дебютантов. Ретеги травмировался
У команды перед игрой уже есть кадровые проблемы
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал в команду двух новичков.
Дебютировать за «Сквадру Адзурру» смогут Маттео Руджери из «Аталанты» и Чезаре Казадеи из «Торино».
22-летний Маттео Руджери играет на позиции защитника. В этом сезоне он сыграл за «Аталанту» 31 матч и отдал две результативные передачи.
Полузащитник «Торино» Чезаре Казадей присоединился к клубу зимой 2025 года. Уже успел сыграть 12 матчей и забил один гол в ворота «Монцы».
Не поможет сборной игрок «Аталанты» Матео Ретеги, который уже в расположении команды получил повреждение.
Сборная Италии сыграет в четвертьфинале Лиги наций против сборной Германии. Первая игра состоится 20 марта в Милане.
Заявка сборной Италии
Голкиперы: Джанлуиджи Доннарумма, Мерет, Викарио.
Защитники: Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Калафьори, Камбьязо, Гатти, Комуццо, Удоджи, Руджери.
Полузащитники: Казадеи, Риччи, Барелла, Фраттези, Ровелла, Тонали, Даниэль Мальдини.
Форварды: Лукка, Кин, Дзакканьи, Политано, Распадори.
🚨 #Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 19, 2025
L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/GNYw0HU6RY
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