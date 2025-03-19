«Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную
Александр Сваток заменит Максима Таловерова
Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против сборной Бельгии. Первый поединок состоится в Испании в четверг, 20 марта.
В команде Сергея Реброва произошла вынужденная замена. Из-за повреждения колена против Бельгии не сможет сыграть защитник «Плимута» Максим Таловеров. Игрок «Остина» Александр Сваток вызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.
Болельщики вспомнили, что во время матча со сборной Бельгии на Евро-2024 Сваток успешно сдерживал форварда соперников Ромелу Лукаку. Но некоторые хотели видеть в составе сборной Арсения Батагова.
.|.: Персонально по Лукаку может отработать.
Andriy Malanchuk: Почему Батагова не вызывать? Основной в своем клубе.
turist86: С самолета на бал, еще и резкое изменение часовых поясов.
Artem_Ponomar: ну раньше Сваток выглядел довольно неплохо, как в Днепр-1, так и в сборной, сейчас он явно сдал позиции в Америке.
avk2307: Агентские замены. Ну когда играл в Украине точно лучше Бондаря был в разы, но то ж когда было. Сейчас глянем зачем его а не Батагова или еще кого поближе.
Bohdan: Так как Батагов нужен молодежке, вот они и решили его не вызвать. Кроме того Сваток более опытен и в схеме с тремя ЦЗ выглядит очень убедительно.
Andrii H: Брат Месси в сборной.
Алекс: Интересно кто взамен?
Никита: Надеюсь Сваток, съевший Лукаку на Евро.
Чилл гай севыч: опять схавает Лукаку.
For club and country. 🇺🇦— Austin FC (@AustinFC) March 18, 2025
Oleksandr Svatok joins @uafukraine ahead of their match against Belgium! pic.twitter.com/3v23Q9JGRw
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