«Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против сборной Бельгии. Первый поединок состоится в Испании в четверг, 20 марта.

В команде Сергея Реброва произошла вынужденная замена. Из-за повреждения колена против Бельгии не сможет сыграть защитник «Плимута» Максим Таловеров. Игрок «Остина» Александр Сваток вызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.

Болельщики вспомнили, что во время матча со сборной Бельгии на Евро-2024 Сваток успешно сдерживал форварда соперников Ромелу Лукаку. Но некоторые хотели видеть в составе сборной Арсения Батагова.

.|.: Персонально по Лукаку может отработать.

Andriy Malanchuk: Почему Батагова не вызывать? Основной в своем клубе.

turist86: С самолета на бал, еще и резкое изменение часовых поясов.

Artem_Ponomar: ну раньше Сваток выглядел довольно неплохо, как в Днепр-1, так и в сборной, сейчас он явно сдал позиции в Америке.

avk2307: Агентские замены. Ну когда играл в Украине точно лучше Бондаря был в разы, но то ж когда было. Сейчас глянем зачем его а не Батагова или еще кого поближе.

Bohdan: Так как Батагов нужен молодежке, вот они и решили его не вызвать. Кроме того Сваток более опытен и в схеме с тремя ЦЗ выглядит очень убедительно.

Andrii H: Брат Месси в сборной.

Алекс: Интересно кто взамен?

Никита: Надеюсь Сваток, съевший Лукаку на Евро.

Чилл гай севыч: опять схавает Лукаку.

For club and country. 🇺🇦



Oleksandr Svatok joins @uafukraine ahead of their match against Belgium! pic.twitter.com/3v23Q9JGRw