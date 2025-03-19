Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную
Сборная УКРАИНЫ
19 марта 2025, 13:51 |
494
5

«Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную

Александр Сваток заменит Максима Таловерова

19 марта 2025, 13:51 |
494
5
«Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против сборной Бельгии. Первый поединок состоится в Испании в четверг, 20 марта.

В команде Сергея Реброва произошла вынужденная замена. Из-за повреждения колена против Бельгии не сможет сыграть защитник «Плимута» Максим Таловеров. Игрок «Остина» Александр Сваток вызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.

Болельщики вспомнили, что во время матча со сборной Бельгии на Евро-2024 Сваток успешно сдерживал форварда соперников Ромелу Лукаку. Но некоторые хотели видеть в составе сборной Арсения Батагова.

.|.: Персонально по Лукаку может отработать.

Andriy Malanchuk: Почему Батагова не вызывать? Основной в своем клубе.

turist86: С самолета на бал, еще и резкое изменение часовых поясов.

Artem_Ponomar: ну раньше Сваток выглядел довольно неплохо, как в Днепр-1, так и в сборной, сейчас он явно сдал позиции в Америке.

avk2307: Агентские замены. Ну когда играл в Украине точно лучше Бондаря был в разы, но то ж когда было. Сейчас глянем зачем его а не Батагова или еще кого поближе.

Bohdan: Так как Батагов нужен молодежке, вот они и решили его не вызвать. Кроме того Сваток более опытен и в схеме с тремя ЦЗ выглядит очень убедительно.

Andrii H: Брат Месси в сборной.

Алекс: Интересно кто взамен?
Никита: Надеюсь Сваток, съевший Лукаку на Евро.

Чилл гай севыч: опять схавает Лукаку.

По теме:
«Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную
Экс-защитник сборной Украины: «Нашим козырем в Мурсии будет командная игра»
Матчи сборной Украины будут транслироваться на MEGOGO
Александр Сваток Ромелу Лукаку Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Максим Таловеров Лига наций реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 19 марта 2025, 11:35 5
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Первый матч плей-офф состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
Футбол | 19 марта 2025, 12:55 1
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда

Мигелито летом покинет «Сантос»

Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Футбол | 18.03.2025, 15:09
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Футбол | 18.03.2025, 14:31
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Не знаю чому Сватка вважають таким хорошим цз, його гра в системі з двома цз ніколи мене не вражали, в системі з трьома цз підчищав непогано, але слабкий в плані початку атак (техніка, перший пас).
Ответить
0
Vbolivalnyk-Peter
Якщо програють опорну зону - ніякі Сваток ні Забарний не допоможуть. Якщо гратимуть в 3 центральні + крайні+ опорник(и)... Хто забивати буде? Чи сподіваються на якийсь "дурняк" і не пропустити? - це просто завідомо програшний варіант. Виходити грали з бельгійцями наперед знаючи що не пройдуть, а головне, що можна було сказати щось типу - ми достойно виглядали, але ж у нас є фактори.... - це по нашому... Нічого нового. Як на мене краще вийти і спробувати зіграти дійсно у футбол (звичайно без авантюр типу "шашки наголо") ніж перелякано, приречено 2 матчі мучитися на полі....
Ответить
0
New Jer
Єдиний хто може реально нав'язати боротьбу Лакакі то це Забарний! наступний Михавко, але він ще дуже юний! Хоча на відбір чс я би взяв Михавка Бражка Брагару Ярмолюка і Крупського
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
19.03.2025, 06:09
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
18.03.2025, 18:29
Мир азарта
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 21
Бокс
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
17.03.2025, 14:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем