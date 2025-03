Левандовски – первый игрок Барселоны с 2020/21, забивший 35+ голов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в ворота «Атлетико» и впервые достиг отметки 35 голов за сезон в составе каталонского клуба. Поляк стал первым игроком «каталонцев» со времен Лионеля Месси, которому удалось это достижение (2020/21 – 38 голов в 47 матчах).

16 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах и отметился 38 результативными действиями (35 Г + 3 А). Подопечные Ханси Флика располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

