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  4. Левандовски – первый игрок Барселоны с 2020/21, забивший 35+ голов
Испания
17 марта 2025, 21:50 |
435
2

Левандовски – первый игрок Барселоны с 2020/21, забивший 35+ голов

Поляк во встрече против «Атлетико» отметился голом

17 марта 2025, 21:50 |
435
2
Левандовски – первый игрок Барселоны с 2020/21, забивший 35+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в ворота «Атлетико» и впервые достиг отметки 35 голов за сезон в составе каталонского клуба. Поляк стал первым игроком «каталонцев» со времен Лионеля Месси, которому удалось это достижение (2020/21 – 38 голов в 47 матчах).

16 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах и отметился 38 результативными действиями (35 Г + 3 А). Подопечные Ханси Флика располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Yura
з часів Мессі...можно подумати прям епоха з ого часу пройшла)))
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