«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Расмус Хойлунд забил впервые с декабря 2024 года
В воскресенье, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0.
На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет, прервав свое длительное безголевое молчание. Игрок забил первый мяч в 2025 году. Болельщики «Манчестер Юнайтед» бурно отреагировали на это знаковое событие.
Saurabh Dalvi: Рад видеть его в протоколе. Надеюсь, так будет и дальше.
Emily: Наконец-то.
Dee.....: После 21 игры и 99 дней Хойлунд наконец-то разрушает заклинания на голы. И не стоит забывать точный пас Бруно.
ThabangKobedi: Хойлунд – мужчина. Я надеюсь, что он станет еще лучше и его уверенность вернется.
#GlazersOut: Рад видеть, что он наконец забил гол, но, чуть не уснул, наблюдая за нашей игрой в первом тайме. Нужно играть намного лучше против этих команд, борющихся за выживание.
Dumi: Будем надеяться, что это придаст ему уверенность, чтобы снова начать забивать. Нам нужно, чтобы он продолжал давить.
Football: Подпишите его еще на 5 лет.
LeBlunt James: Наконец-то заработал свою зарплату, этот ублюдок.
Dan Bal: Все эмоции выходят наружу, это лицо человека, который работал изо всех сил ради цели.
Emre: Он забил гол спустя 99 дней. Мы очень рады.
An image you can FEEL 🤩🔥#MUFC || #LEIMUN pic.twitter.com/ghZ5ZPi8I0— Manchester United (@ManUtd) March 16, 2025
Three goals, three points! 🙌#MUFC || #LEIMUN— Manchester United (@ManUtd) March 16, 2025
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