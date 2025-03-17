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Англия
17 марта 2025, 14:16 | Обновлено 17 марта 2025, 14:36
576
1

«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда

Расмус Хойлунд забил впервые с декабря 2024 года

17 марта 2025, 14:16 | Обновлено 17 марта 2025, 14:36
576
1
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет, прервав свое длительное безголевое молчание. Игрок забил первый мяч в 2025 году. Болельщики «Манчестер Юнайтед» бурно отреагировали на это знаковое событие.

Saurabh Dalvi: Рад видеть его в протоколе. Надеюсь, так будет и дальше.

Emily: Наконец-то.

Dee.....: После 21 игры и 99 дней Хойлунд наконец-то разрушает заклинания на голы. И не стоит забывать точный пас Бруно.

ThabangKobedi: Хойлунд – мужчина. Я надеюсь, что он станет еще лучше и его уверенность вернется.

#GlazersOut: Рад видеть, что он наконец забил гол, но, чуть не уснул, наблюдая за нашей игрой в первом тайме. Нужно играть намного лучше против этих команд, борющихся за выживание.

Dumi: Будем надеяться, что это придаст ему уверенность, чтобы снова начать забивать. Нам нужно, чтобы он продолжал давить.

Football: Подпишите его еще на 5 лет.

LeBlunt James: Наконец-то заработал свою зарплату, этот ублюдок.

Dan Bal: Все эмоции выходят наружу, это лицо человека, который работал изо всех сил ради цели.

Emre: Он забил гол спустя 99 дней. Мы очень рады.

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Расмус Хойлунд Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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pol-55
Взагалі то він *робоча лошадка*паше на полі як треба,можливо йому,коли така непруха(це нема відчуття голу),навіть в воротарській не бити,а віддавати пас напарникам.  
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