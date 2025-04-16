Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которого покинет клуб

Звездный норвежский голеадор английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может летом покинуть клуб.

По информации испанского издания El Nacional, Эрлинг сообщил руководству «горожан», если клуб не попадет на следующий сезон в Лигу чемпионов, то он будет рассматривать уход. Ситуацией готов воспользоваться мадридский «Реал», который хочет сформировать атаку мечты с Мбаппе и Холандом.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел на клубном уровне 40 матчей, забил 30 голов и сделал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что Эрлинг пропустит 5-7 недель из-за травмы.