Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которого покинет клуб
Англия
16 апреля 2025, 00:02 |
1268
1

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которого покинет клуб

Эрлинг не видит своего будущего в Манчестере, если клуб не попадет в ЛЧ

16 апреля 2025, 00:02 |
1268
1
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которого покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный норвежский голеадор английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может летом покинуть клуб.

По информации испанского издания El Nacional, Эрлинг сообщил руководству «горожан», если клуб не попадет на следующий сезон в Лигу чемпионов, то он будет рассматривать уход. Ситуацией готов воспользоваться мадридский «Реал», который хочет сформировать атаку мечты с Мбаппе и Холандом.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел на клубном уровне 40 матчей, забил 30 голов и сделал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что Эрлинг пропустит 5-7 недель из-за травмы.

По теме:
Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах
ВИДЕО. Комментарии Артеты перед матчем Реал – Арсенал
Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться
Манчестер Сити Эрлинг Холанд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15 апреля 2025, 08:09 4
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии

КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15 апреля 2025, 08:26 5
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»

Шоумен – о позиции Ломаченко и Александра

Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Футбол | 15.04.2025, 23:55
Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Футбол | 15.04.2025, 13:18
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 15.04.2025, 23:52
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Markus Bob
А контракт?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 2
Футбол
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 3
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем