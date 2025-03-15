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  4. Мбаппе – второй игрок Реала после Роналду, забивший 30+ голов за сезон
Испания
15 марта 2025, 21:55 | Обновлено 15 марта 2025, 22:10
331
0

Мбаппе – второй игрок Реала после Роналду, забивший 30+ голов за сезон

Килиан оформил дубль в ворота «Вильярреала»

15 марта 2025, 21:55 | Обновлено 15 марта 2025, 22:10
331
0
Мбаппе – второй игрок Реала после Роналду, забивший 30+ голов за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе во встрече против «Вильярреала» оформил дубль и достиг отметки в 30 забитых мячей в нынешнем сезоне. Француз стал вторым игроком клуба со времен Криштиану Роналду, который забил 30 или более голов за сезон (31).

15 марта состоялась встреча 28-го тура испанского чемпионата между командами «Вильярреал» и «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

До Мбаппе этим достижением отметился Карим Бензема, который дважды пересекал отметку в 30+ забитых мячей за сезон (44 в 2021/22, 31 в 2022/23).

В этом сезоне Килиан провел 42 матча, отметившись 35 результативными действиями (31 Г + 4 А). «Сливочные» являются лидерами турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Вильярреал статистика Криштиану Роналду Карим Бензема
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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