Мбаппе – второй игрок Реала после Роналду, забивший 30+ голов за сезон

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе во встрече против «Вильярреала» оформил дубль и достиг отметки в 30 забитых мячей в нынешнем сезоне. Француз стал вторым игроком клуба со времен Криштиану Роналду, который забил 30 или более голов за сезон (31).

15 марта состоялась встреча 28-го тура испанского чемпионата между командами «Вильярреал» и «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

До Мбаппе этим достижением отметился Карим Бензема, который дважды пересекал отметку в 30+ забитых мячей за сезон (44 в 2021/22, 31 в 2022/23).

В этом сезоне Килиан провел 42 матча, отметившись 35 результативными действиями (31 Г + 4 А). «Сливочные» являются лидерами турнирной таблицы Ла Лиги (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

