Вильярреал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 28-й тур

Вильярреал – Реал – 1:2 (обновляется)

Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23

❗️ ГОЛ! Фойт забил в ворота Реала. 8-я минута, 1:0

❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильярреала. 17-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильяррееала. 23-я минута, 1:2