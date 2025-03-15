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Вильярреал
15.03.2025 19:30 – 66 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
15 марта 2025, 20:27 |
339
0

Вильярреал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 28-го тура Ла Лиги начался в 19:30 по киевскому времени

15 марта 2025, 20:27 |
339
0
Вильярреал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 28-й тур

Вильярреал – Реал – 1:2 (обновляется)

Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23

❗️ ГОЛ! Фойт забил в ворота Реала. 8-я минута, 1:0

❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильярреала. 17-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильяррееала. 23-я минута, 1:2

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Реал - Вильярреал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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