15.03.2025 19:30 – 66’ 1 : 2
Испания15 марта 2025, 20:27 |
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Вильярреал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 28-го тура Ла Лиги начался в 19:30 по киевскому времени
15 марта 2025, 20:27 |
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В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
Ла Лига. 28-й тур
Вильярреал – Реал – 1:2 (обновляется)
Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23
❗️ ГОЛ! Фойт забил в ворота Реала. 8-я минута, 1:0
❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильярреала. 17-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильяррееала. 23-я минута, 1:2
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
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