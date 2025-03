Впервые за 24 встречи Атлетико проиграл матч Ла Лиги против Хетафе

«Атлетико» Мадрид потерпел поражение в последней игре и прервал свою беспроигрышную серию из 24 матчей (20 побед, 4 ничьи) против «Хетафе» в Ла Лиге.

9 марта состоялась встреча 27-го тура чемпионата Испании между командами «Хетафе» и «Атлетико». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дубль Арамбарри в конце игры определил победителя.

Беспроигрышная серия «матрасников» против «бело-синих» была самой длинной в истории клуба в матчах Ла Лиги против одного соперника.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команда Диего Симеоне находится на третьем месте в турнирной таблице (16 побед, 8 ничьих, 3 поражения), а «Хетафе» – на 11-м (8 побед, 9 ничьих, 10 поражений).

