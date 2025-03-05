Альварес – третий игрок в истории Атлетико по голам в первой кампании ЛЧ
Хулиан отметился забитым мячом в ворота «Реала»
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес в игре против мадридского «Реала» отметился забитым мячом и стал третьим игроком в истории клуба по количеству голов в своем первом розыгрыше Лиги чемпионов (7).
4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился победой владельцев поля со счетом 2:1. Победный гол забил Браим Диас.
Больше голов в своей первой кампании Лиги чемпионов за «матрасников» забили только Диего Коста в сезоне 2013/14 (8) и Вава в 1958/59 (8).
В нынешнем розыгрыше еврокубка Альварес сыграл 9 матчей. Ответный поединок между командами состоится 12 марта.
Most goals scored in their first Champions League/European Cup campaign for Atletico Madrid:— Squawka (@Squawka) March 4, 2025
◎ 8 - Vavá (1958/59)
◎ 8 - Diego Costa (2013/14)
◉ 7 - Julián Alvarez (2024/25)
What a strike. 😍 pic.twitter.com/KwvephATFT
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