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  4. Альварес – третий игрок в истории Атлетико по голам в первой кампании ЛЧ
Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:02 |
76
0

Альварес – третий игрок в истории Атлетико по голам в первой кампании ЛЧ

Хулиан отметился забитым мячом в ворота «Реала»

05 марта 2025, 23:02 |
76
0
Альварес – третий игрок в истории Атлетико по голам в первой кампании ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес в игре против мадридского «Реала» отметился забитым мячом и стал третьим игроком в истории клуба по количеству голов в своем первом розыгрыше Лиги чемпионов (7).

4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился победой владельцев поля со счетом 2:1. Победный гол забил Браим Диас.

Больше голов в своей первой кампании Лиги чемпионов за «матрасников» забили только Диего Коста в сезоне 2013/14 (8) и Вава в 1958/59 (8).

В нынешнем розыгрыше еврокубка Альварес сыграл 9 матчей. Ответный поединок между командами состоится 12 марта.

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Арсенал Лондон статистика ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Хулиан Альварес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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