Альварес – третий игрок в истории Атлетико по голам в первой кампании ЛЧ

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес в игре против мадридского «Реала» отметился забитым мячом и стал третьим игроком в истории клуба по количеству голов в своем первом розыгрыше Лиги чемпионов (7).

4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился победой владельцев поля со счетом 2:1. Победный гол забил Браим Диас.

Больше голов в своей первой кампании Лиги чемпионов за «матрасников» забили только Диего Коста в сезоне 2013/14 (8) и Вава в 1958/59 (8).

В нынешнем розыгрыше еврокубка Альварес сыграл 9 матчей. Ответный поединок между командами состоится 12 марта.

Most goals scored in their first Champions League/European Cup campaign for Atletico Madrid:



◎ 8 - Vavá (1958/59)

◎ 8 - Diego Costa (2013/14)

◉ 7 - Julián Alvarez (2024/25)



What a strike. 😍 pic.twitter.com/KwvephATFT