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Англия
04 марта 2025, 14:44 | Обновлено 04 марта 2025, 15:02
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«Это клон Холанда?» Реакция болельщиков на гол Таловерова Ман Сити

Украинский защитник «Плимута» забил мяч в ворота команды Пепа Гвардиолы

04 марта 2025, 14:44 | Обновлено 04 марта 2025, 15:02
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«Это клон Холанда?» Реакция болельщиков на гол Таловерова Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимали «Плимут». На 38-й минуте мяч в ворота хозяев забил украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров. «Плимут» проиграл 1:3, но игра украинца порадовала болельщиков «Плимута». Болельщики сравнивают MAXI со знаменитым форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Таловеров забил после подачи с углового. Украинец выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

jordan_c369: Это клон Холанда?

davetrevasrus: Добавьте синий и желтый, чтобы сделать зеленый

imkevinknight: 4 гри і вже легенда клубу. Той пас від Метті теж був світового класу.

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Максим Таловеров Плимут Манчестер Сити реакция болельщиков Кубок Англии по футболу Эрлинг Холанд
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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