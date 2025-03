«Это клон Холанда?» Реакция болельщиков на гол Таловерова Ман Сити

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимали «Плимут». На 38-й минуте мяч в ворота хозяев забил украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров. «Плимут» проиграл 1:3, но игра украинца порадовала болельщиков «Плимута». Болельщики сравнивают MAXI со знаменитым форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Таловеров забил после подачи с углового. Украинец выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

jordan_c369: Это клон Холанда?

davetrevasrus: Добавьте синий и желтый, чтобы сделать зеленый

imkevinknight: 4 гри і вже легенда клубу. Той пас від Метті теж був світового класу.

SKay Parnell: Абсолютно фантастический гол

Skag Trendy: переведите его в нападение!

