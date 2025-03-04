«Это клон Холанда?» Реакция болельщиков на гол Таловерова Ман Сити
Украинский защитник «Плимута» забил мяч в ворота команды Пепа Гвардиолы
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимали «Плимут». На 38-й минуте мяч в ворота хозяев забил украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров. «Плимут» проиграл 1:3, но игра украинца порадовала болельщиков «Плимута». Болельщики сравнивают MAXI со знаменитым форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Таловеров забил после подачи с углового. Украинец выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку.
jordan_c369: Это клон Холанда?
davetrevasrus: Добавьте синий и желтый, чтобы сделать зеленый
imkevinknight: 4 гри і вже легенда клубу. Той пас від Метті теж був світового класу.
SKay Parnell: Абсолютно фантастический гол
Skag Trendy: переведите его в нападение!
MAXI GIVES US THE LEADDDDD!!!!— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 1, 2025
🔵 0-1 🟢 (38)
In partnership with @VertuMotors 🚗 pic.twitter.com/i19ZtpRUFw
What. A. Moment. 😍 pic.twitter.com/eUBp6iqOgA— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 1, 2025
Heading us into the lead at the Etihad! 🤩 pic.twitter.com/d2m4mYmHNp— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 1, 2025
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