Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые с 2004 Аталанта сыграла в нулевую ничью 2 матча лиги дома подряд
Италия
02 марта 2025, 04:30 |
19
0

Впервые с 2004 Аталанта сыграла в нулевую ничью 2 матча лиги дома подряд

«Бергамаски» не воспользовались возможностью возглавить турнирную таблицу чемпионата

02 марта 2025, 04:30 |
19
0
Впервые с 2004 Аталанта сыграла в нулевую ничью 2 матча лиги дома подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

На домашней арене «Аталанта» сыграла в нулевую ничью с «Венецией». Это первый случай с 2004 года, когда «бергамаски» завершили два матча подряд с таким счетом в Серии А.

1 марта состоялась игра 27-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Венецией». Победитель в этой встрече не был выявлен (0:0).

С таким же счетом завершился поединок 25-го тура против «Кальяри», состоявшийся на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

В текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» располагается на третьем месте в таблице чемпионата, имея в своем активе 55 очков (16 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

По теме:
Милан – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе с голом Товена одолел Парму в 27-м туре Серии А
Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Венеция статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Война | 01 марта 2025, 13:23 24
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа
Шевченко лаконично отреагировал на скандальную встречу Зеленского и Трампа

Глава УАФ поддержал главнокомандующего

ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
Футбол | 01 марта 2025, 20:29 9
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити

Украинский защитник из Плимута вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала Кубка Англии

Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Футбол | 02.03.2025, 03:05
Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Айнтрахт – Байер – 1:4. Разгром в Франкфурте. Видео голов и обзор
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Футбол | 01.03.2025, 22:23
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Бокс | 01.03.2025, 08:15
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 2
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 79
Война
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем