Впервые с 2004 Аталанта сыграла в нулевую ничью 2 матча лиги дома подряд

На домашней арене «Аталанта» сыграла в нулевую ничью с «Венецией». Это первый случай с 2004 года, когда «бергамаски» завершили два матча подряд с таким счетом в Серии А.

1 марта состоялась игра 27-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Венецией». Победитель в этой встрече не был выявлен (0:0).

С таким же счетом завершился поединок 25-го тура против «Кальяри», состоявшийся на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

В текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» располагается на третьем месте в таблице чемпионата, имея в своем активе 55 очков (16 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

