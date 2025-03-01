ВИДЕО. Сенсация дня: как Аталанта упустила шанс возглавить таблицу Серии А
Бергамаски расписали нулевую ничью с Венецией в 27-м туре чемпионата Италии
1 марта состоялся матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Венеция.
Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 0:0.
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Бергамаски из-за этой ничьи упустили шанс возглавить таблицу чемпионата Италии. Сейчас подопечные Джана Пьеро Гасперини занимают третье место с 55 очками.
Выше находятся Интер (57) и Наполи (56), которые в субботу проведут очное противостояние.
Серия А 2024/25. 27-й тур, 1 марта
Аталанта – Венеция – 0:0
Видеообзор матча
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