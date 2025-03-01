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  4. ВИДЕО. Сенсация дня: как Аталанта упустила шанс возглавить таблицу Серии А
Чемпионат Италии
Аталанта
01.03.2025 16:00 – FT 0 : 0
Венеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 марта 2025, 18:21 | Обновлено 01 марта 2025, 18:35
138
0

ВИДЕО. Сенсация дня: как Аталанта упустила шанс возглавить таблицу Серии А

Бергамаски расписали нулевую ничью с Венецией в 27-м туре чемпионата Италии

01 марта 2025, 18:21 | Обновлено 01 марта 2025, 18:35
138
0
ВИДЕО. Сенсация дня: как Аталанта упустила шанс возглавить таблицу Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

1 марта состоялся матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Венеция.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бергамаски из-за этой ничьи упустили шанс возглавить таблицу чемпионата Италии. Сейчас подопечные Джана Пьеро Гасперини занимают третье место с 55 очками.

Выше находятся Интер (57) и Наполи (56), которые в субботу проведут очное противостояние.

Серия А 2024/25. 27-й тур, 1 марта

Аталанта – Венеция – 0:0

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Венеция Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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