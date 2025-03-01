Испания01 марта 2025, 19:33 | Обновлено 01 марта 2025, 20:13
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Бетис – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2024/25
01 марта 2025, 19:33 | Обновлено 01 марта 2025, 20:13
2369
0
1 марта проходит матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 1 марта
Бетис – Реал Мадрид – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Кардосо, 34 – Диас, 10
(новость обновляется)
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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