Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
01 марта 2025, 19:33 | Обновлено 01 марта 2025, 20:13
2369
0

Бетис – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2024/25

01 марта 2025, 19:33 | Обновлено 01 марта 2025, 20:13
2369
0
Бетис – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта проходит матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 1 марта

Бетис – Реал Мадрид – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Кардосо, 34 – Диас, 10

(новость обновляется)

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Невероятный MAXI! Таловеров забил гол в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Шахтер добивает Александрию. Горняки забили дважды в конце матча
ВИДЕО. Шедевральный гол со штрафного от Димарко в матче Наполи – Интер
Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Браим Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Футбол | 01 марта 2025, 19:56 64
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Футбол | 01 марта 2025, 20:15 1
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»
Руслан РОТАНЬ: «Не зря Судаков 60 млн стоит. Решает судьбу матча»

Тренер Александрии доволен игрой, но не результатом

Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 01.03.2025, 00:23
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01.03.2025, 07:47
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 01.03.2025, 02:18
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 1
Футбол
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 43
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 78
Война
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
28.02.2025, 12:47
Биатлон
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем