Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер

Молодой вингер «Шахтера» Эгиналду привлек серьезное внимание итальянской «Болоньи».

По информации источника, клуб из Серии А готов рассмотреть трансфер, однако сделку осложняют высокие финансовые требования донецкого клуба.

Кроме «Болоньи», на бразильского легионера претендуют несколько европейских команд из Ла Лиги, Премьер-лиги и Бундеслиги, что делает конкуренцию за его подписку очень высокой.

В текущем сезоне Эгиналду провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может продать лучшего бомбардира команды.