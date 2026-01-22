Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер
Эгиналду может стать следующей дорогой продажей «Шахтера»
Молодой вингер «Шахтера» Эгиналду привлек серьезное внимание итальянской «Болоньи».
По информации источника, клуб из Серии А готов рассмотреть трансфер, однако сделку осложняют высокие финансовые требования донецкого клуба.
Кроме «Болоньи», на бразильского легионера претендуют несколько европейских команд из Ла Лиги, Премьер-лиги и Бундеслиги, что делает конкуренцию за его подписку очень высокой.
В текущем сезоне Эгиналду провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может продать лучшего бомбардира команды.
