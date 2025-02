Атлетико Симеоне в четвертый раз забил 2 гола за первые 6 минут встречи

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне в четвертый раз забил два гола за первые шесть минут матча в любом соревновании. На 1-й минуте встречи против «Барселоны» забитым мячом отметился Альварес, а на 6-й – Гризманн.

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Игра завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

Последний раз подобный случай произошел в августе 2017 года в Ла Лиге против «Лас-Пальмаса», когда подопечные Симеоне отметились двумя забитыми мячами за первые 6 минут встречи.

2 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоится второй матч Кубка Испании между «матрасниками» и «каталонцами».

