Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико Симеоне в четвертый раз забил 2 гола за первые 6 минут встречи
Кубок Испании
26 февраля 2025, 22:02 |
146
0

Атлетико Симеоне в четвертый раз забил 2 гола за первые 6 минут встречи

Игра против «Барселоны» закончилась результативной ничьей

26 февраля 2025, 22:02 |
146
0
Атлетико Симеоне в четвертый раз забил 2 гола за первые 6 минут встречи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне в четвертый раз забил два гола за первые шесть минут матча в любом соревновании. На 1-й минуте встречи против «Барселоны» забитым мячом отметился Альварес, а на 6-й – Гризманн.

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Игра завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

Последний раз подобный случай произошел в августе 2017 года в Ла Лиге против «Лас-Пальмаса», когда подопечные Симеоне отметились двумя забитыми мячами за первые 6 минут встречи.

2 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоится второй матч Кубка Испании между «матрасниками» и «каталонцами».

По теме:
Реал проиграл последние четыре выездных матча кубка против Сосьедада
Выйдет ли Лунин? Стали известны составы Реал Сосьедад и Реал Мадрид
Альварес превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов
Барселона Атлетико Мадрид статистика Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико Диего Симеоне
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве
Футбол | 26 февраля 2025, 17:33 23
В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве
В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве

Причина – нестабильность электроснабжения и низкая температура ночью

Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Футбол | 25 февраля 2025, 21:16 11
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб

Защитник «Ливерпуля» перейдет летом в «Реал»

Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Футбол | 26.02.2025, 10:32
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Футбол | 26.02.2025, 00:38
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Футбол | 26.02.2025, 20:51
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 8
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 4
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем