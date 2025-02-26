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WTA
26 февраля 2025, 06:12 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:21
265
0

Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде

Юлия не сумела доиграть поединок 1-го круга против Жаклин Кристиан на пятисотнике в Мексике

26 февраля 2025, 06:12 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:21
265
0
Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) окончательно завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

После снятия Камилы Осорио украинка, которая уступила Леолии Жанжан в финальном раунде отбора, получила статус лаки-лузера и вышла играть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Юлия проиграла первый сет, во втором румынка повела 4:1 и Стародубцева решила сняться с поединка.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 4:1, RET., Стародубцева

Юлия взяла медицинский тайм-аут при счете 1:2 во второй партии. Ее беспокоило колено.

Это была вторая встреча соперниц. 30 декабря, на старте сезона 2025 года, девушки играли между собой в 1-м круге соревнований WTA 250 в Окленде. Тогда Юлия также отказалась продолжать борьбу из-за травмы (повреждение лодыжки).

Кристиан в 1/8 финала мексиканского пятисотника поборется против второй сеяной Паулы Бадосы.

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Юлия Стародубцева Жаклин Кристиан WTA Мерида травма травма колена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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