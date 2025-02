Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) окончательно завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

После снятия Камилы Осорио украинка, которая уступила Леолии Жанжан в финальном раунде отбора, получила статус лаки-лузера и вышла играть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Юлия проиграла первый сет, во втором румынка повела 4:1 и Стародубцева решила сняться с поединка.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 4:1, RET., Стародубцева

Юлия взяла медицинский тайм-аут при счете 1:2 во второй партии. Ее беспокоило колено.

Это была вторая встреча соперниц. 30 декабря, на старте сезона 2025 года, девушки играли между собой в 1-м круге соревнований WTA 250 в Окленде. Тогда Юлия также отказалась продолжать борьбу из-за травмы (повреждение лодыжки).

Кристиан в 1/8 финала мексиканского пятисотника поборется против второй сеяной Паулы Бадосы.

Feel better Yulia ❤️‍🩹



Jaqueline Cristian is into the next round after Starodubrsewa is forced to retire with an injury. #MeridaOpen pic.twitter.com/49AjEi3Gsy