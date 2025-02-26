Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде
Юлия не сумела доиграть поединок 1-го круга против Жаклин Кристиан на пятисотнике в Мексике
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) окончательно завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
После снятия Камилы Осорио украинка, которая уступила Леолии Жанжан в финальном раунде отбора, получила статус лаки-лузера и вышла играть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Юлия проиграла первый сет, во втором румынка повела 4:1 и Стародубцева решила сняться с поединка.
WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала
Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 4:1, RET., Стародубцева
Юлия взяла медицинский тайм-аут при счете 1:2 во второй партии. Ее беспокоило колено.
Это была вторая встреча соперниц. 30 декабря, на старте сезона 2025 года, девушки играли между собой в 1-м круге соревнований WTA 250 в Окленде. Тогда Юлия также отказалась продолжать борьбу из-за травмы (повреждение лодыжки).
Кристиан в 1/8 финала мексиканского пятисотника поборется против второй сеяной Паулы Бадосы.
Feel better Yulia ❤️🩹— wta (@WTA) February 26, 2025
Jaqueline Cristian is into the next round after Starodubrsewa is forced to retire with an injury. #MeridaOpen pic.twitter.com/49AjEi3Gsy
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