Салах присоединился к Месси и Роналду по интересному показателю топ-5 лиг

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Манчестер Сити» отметился забитым мячом и ассистом. Египтянин является третьим игроком с сезона 2006/07 по количеству матчей в топ-5 европейских лигах, в которых он записал на свой счет гол и результативную передачу (49).

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

Выше Салаха в списке по этому показателю расположились Криштиану Роналду (65) и Лионель Месси (102).

В текущей кампании Премьер-лиги египетский нападающий принял участие в 27 матчах, отметившись 41 результативными действиями (25 Г + 16 А). Подопечные Арне Слота находятся на первом месте в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

