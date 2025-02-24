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  4. Антони в Ла Лиге оформил больше голевых действий, чем за 44 матча в АПЛ
Испания
24 февраля 2025, 19:28 |
267
0

Антони в Ла Лиге оформил больше голевых действий, чем за 44 матча в АПЛ

Бразилец во встрече против «Хетафе» отметился ассистом

24 февраля 2025, 19:28 |
267
0
Антони в Ла Лиге оформил больше голевых действий, чем за 44 матча в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Бетиса» Антони в игре против «Хетафе» отметился результативной передачей, после чего на 90+4 минуте был удален с поля. Бразилец за последние 4 поединках в Ла Лиге оформил больше голевых действий (2 гола, 2 ассиста), чем за «Манчестер Юнайтед» в последних 44 матчах Премьер-лиги (1 гол, 2 ассиста).

23 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Испании между командами «Хетафе» и «Бетис». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в матче забил Иско.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги команда Антони располагается на седьмом месте в турнирной таблице (9 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

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Бетис Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антони (Матеус дос Сантос) статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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