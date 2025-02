Антони в Ла Лиге оформил больше голевых действий, чем за 44 матча в АПЛ

Нападающий «Бетиса» Антони в игре против «Хетафе» отметился результативной передачей, после чего на 90+4 минуте был удален с поля. Бразилец за последние 4 поединках в Ла Лиге оформил больше голевых действий (2 гола, 2 ассиста), чем за «Манчестер Юнайтед» в последних 44 матчах Премьер-лиги (1 гол, 2 ассиста).

23 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Испании между командами «Хетафе» и «Бетис». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в матче забил Иско.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги команда Антони располагается на седьмом месте в турнирной таблице (9 побед, 8 ничьих, 8 поражений).

4 - Antony has more goals and assists in his four LaLiga appearances for Real Betis (2 goals, 2 assists) than he managed in his last 44 games for Manchester United in the Premier League (1 goal, 2 assists). Upturn. pic.twitter.com/eY4iSqLnbK