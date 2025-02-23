Барселона не проигрывает 13 матчей подряд во всех соревнованиях

«Барселона» выиграла матч чемпионата против «Лас-Пальмаса» и увеличила беспроигрышную серию до 13 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 2 ничьи).

22 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Ольмо и Торрес.

Беспроигрышная серия «Барселоны»

Барбастро (Кубок Испании) – 4:0

Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0

Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2

Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1

Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4

Хетафе (Ла Лига) – 1:1

Валенсия (Ла Лига) – 7:1

Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2

Алавес (Ла Лига) – 1:0

Валенсия (Кубок Испании) – 5:0

Севилья (Ла Лига) – 4:1

Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0

Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0

Последнее поражение «каталонцев» случилось 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2).

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).