Барселона не проигрывает 13 матчей подряд во всех соревнованиях
«Каталонцы» занимают первое место в Ла Лиге
«Барселона» выиграла матч чемпионата против «Лас-Пальмаса» и увеличила беспроигрышную серию до 13 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 2 ничьи).
22 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Ольмо и Торрес.
Беспроигрышная серия «Барселоны»
- Барбастро (Кубок Испании) – 4:0
- Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0
- Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2
- Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1
- Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4
- Хетафе (Ла Лига) – 1:1
- Валенсия (Ла Лига) – 7:1
- Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2
- Алавес (Ла Лига) – 1:0
- Валенсия (Кубок Испании) – 5:0
- Севилья (Ла Лига) – 4:1
- Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0
- Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0
Последнее поражение «каталонцев» случилось 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2).
В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
Barcelona are unbeaten in their last 13 games (W11 D2 L0).— StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025
They've outscored their opponents 43-12 in those games. pic.twitter.com/usY94k3oqg
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