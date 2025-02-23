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Испания
23 февраля 2025, 06:57 |
125
0

Барселона не проигрывает 13 матчей подряд во всех соревнованиях

«Каталонцы» занимают первое место в Ла Лиге

23 февраля 2025, 06:57 |
125
0
Барселона не проигрывает 13 матчей подряд во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» выиграла матч чемпионата против «Лас-Пальмаса» и увеличила беспроигрышную серию до 13 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 2 ничьи).

22 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Ольмо и Торрес.

Беспроигрышная серия «Барселоны»

  • Барбастро (Кубок Испании) – 4:0
  • Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0
  • Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2
  • Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1
  • Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4
  • Хетафе (Ла Лига) – 1:1
  • Валенсия (Ла Лига) – 7:1
  • Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2
  • Алавес (Ла Лига) – 1:0
  • Валенсия (Кубок Испании) – 5:0
  • Севилья (Ла Лига) – 4:1
  • Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0
  • Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0

Последнее поражение «каталонцев» случилось 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2).

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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