Барселона не проигрывает 13 матчей подряд во всех соревнованиях

«Барселона» выиграла матч чемпионата против «Лас-Пальмаса» и увеличила беспроигрышную серию до 13 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 2 ничьи).

22 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Ольмо и Торрес.

Беспроигрышная серия «Барселоны»

Последнее поражение «каталонцев» случилось 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2).

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице (17 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

Barcelona are unbeaten in their last 13 games (W11 D2 L0).



They've outscored their opponents 43-12 in those games. pic.twitter.com/usY94k3oqg