Рэшфорд отдал за Астон Виллу больше ассистов, чем за МЮ в этой кампании АПЛ
Маркус помог своей команде одержать победу над «Челси»
Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд первых трех матчах за новый клуб отдал больше ассистов в текущем розыгрыше Премьер-лиги, чем за первую половину сезона в составе «Манчестер Юнайтед».
22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.
Всего за «красных дьяволов» Маркус в этой кампании АПЛ провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. За «Астон Виллу» сыграл 3 поединка и сделал 2 ассиста.
В этом сезоне английского чемпионата «львы» находятся на седьмом месте в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений), а «Челси» - на шестом (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).
Marcus Rashford assists this PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025
2 — In 3 games for Aston Villa
1 — In 15 games for Man United pic.twitter.com/JZmVK1vO7p
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