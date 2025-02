Рэшфорд отдал за Астон Виллу больше ассистов, чем за МЮ в этой кампании АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд первых трех матчах за новый клуб отдал больше ассистов в текущем розыгрыше Премьер-лиги, чем за первую половину сезона в составе «Манчестер Юнайтед».

22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.

Всего за «красных дьяволов» Маркус в этой кампании АПЛ провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. За «Астон Виллу» сыграл 3 поединка и сделал 2 ассиста.

В этом сезоне английского чемпионата «львы» находятся на седьмом месте в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений), а «Челси» - на шестом (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

