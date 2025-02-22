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  4. Рэшфорд отдал за Астон Виллу больше ассистов, чем за МЮ в этой кампании АПЛ
Англия
22 февраля 2025, 22:35 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:36
253
1

Рэшфорд отдал за Астон Виллу больше ассистов, чем за МЮ в этой кампании АПЛ

Маркус помог своей команде одержать победу над «Челси»

22 февраля 2025, 22:35 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:36
253
1
Рэшфорд отдал за Астон Виллу больше ассистов, чем за МЮ в этой кампании АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд первых трех матчах за новый клуб отдал больше ассистов в текущем розыгрыше Премьер-лиги, чем за первую половину сезона в составе «Манчестер Юнайтед».

22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.

Всего за «красных дьяволов» Маркус в этой кампании АПЛ провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. За «Астон Виллу» сыграл 3 поединка и сделал 2 ассиста.

В этом сезоне английского чемпионата «львы» находятся на седьмом месте в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений), а «Челси» - на шестом (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Астон Вилла - Челси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Треба дивитись, що далі буде. Гравець хоче показати себе в новій команді. Наступні матчі покажуть
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