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Испания
28 марта 2025, 15:49 |
1909
2

Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной

Неприятностей удалось избежать

28 марта 2025, 15:49 |
1909
2
Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка «Осасуна» подала жалобу из-за участия в матче центрального защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса, ведь по правилам ФИФА игрок, пропустивший матч своей сборной из-за травмы, не имеет права играть за клуб в течение 5 дней с момента того самого матча сборной, если его не отпустила федерация страны.

Между матчем Испания – Нидерланды и «Барселона» – «Осасуна» прошло всего 4 дня, но в Федерации футбола Испании сообщили, что Иньиго Мартинес был освобожден от игры за сборную еще 17 марта, следовательно у «Осасуны» нет оснований оспаривать результат проигранного поединка.

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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу техническое поражение Ла Лига Иньиго Мартинес Барселона - Осасуна
Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
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Andromed
і докопатися вже нема за що, не получилось у Осасуни отримати халяву
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Dfs2262ar
вапщє пофіг
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