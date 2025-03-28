Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной
Неприятностей удалось избежать
27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.
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После поединка «Осасуна» подала жалобу из-за участия в матче центрального защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса, ведь по правилам ФИФА игрок, пропустивший матч своей сборной из-за травмы, не имеет права играть за клуб в течение 5 дней с момента того самого матча сборной, если его не отпустила федерация страны.
Между матчем Испания – Нидерланды и «Барселона» – «Осасуна» прошло всего 4 дня, но в Федерации футбола Испании сообщили, что Иньиго Мартинес был освобожден от игры за сборную еще 17 марта, следовательно у «Осасуны» нет оснований оспаривать результат проигранного поединка.
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