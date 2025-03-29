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  4. Первый трофей Депая. Коринтианс стал чемпионом Лиги Паулиста
Бразилия
29 марта 2025, 10:45 |
147
0

Первый трофей Депая. Коринтианс стал чемпионом Лиги Паулиста

Во втором матче финала зрители голов не увидели

29 марта 2025, 10:45 |
147
0
Первый трофей Депая. Коринтианс стал чемпионом Лиги Паулиста
Instagram. Мемфис Депай

28 марта состоялся второй матч финала бразильской Лиги Паулиста, в котором сошлись «Коринтианс» и «Палмейрас».

Команды не сумели определить сильнейшего, поединок закончился со счетом 0:0. Несмотря на отсутствие забитых мячей, зрители увидели напряженную борьбу на поле. Во втором тайме полузащитник гостей Вейга не реализовал пенальти, а его наставник получил красную карточку. Спустя две минуты удаление заработал защитник «Коринтианса» Феликс Торрес.

Хозяева завоевали титул чемпиона лиги благодаря победе в первом матче со счетом 1:0. Первый трофей в составе «Коринтианса» выиграл нидерландский нападающий Мемфис Депай, который перебрался в клуб в прошлом году на правах свободного агента. Игрок спровоцировал драку в одном из эпизодов, так как слишком явно тянул время.

Лига Паулиста, второй матч финала. 28 марта

Коринтианс – Палмейрас – 0:0

Удаление: Торрес, 75, Мартинес, 90+7 (за пределами поля) – Феррейра, 73, Ломба, 90+7 (оба – за пределами поля)э

Нереализованный пенальти: Вейга, 73 (Палмейрас)

Видеообзор матча:

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чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Палмейрас Мемфис Депай Габриэль Вейга видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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