Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деньги не считают. Саудиты готовят гигантскую сумму за лидера Реала
Испания
21 февраля 2025, 23:48 |
695
1

Деньги не считают. Саудиты готовят гигантскую сумму за лидера Реала

В Саудовской Аравии хотят подписать Винисиуса Жуниора

21 февраля 2025, 23:48 |
695
1
Деньги не считают. Саудиты готовят гигантскую сумму за лидера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В Саудовской Аравии готовят рекордное трансферное предложение по фингеру испанского «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору, сообщает RM Confidencial.

Как сообщается, аравийский клуб готов заплатить за 24-летнего Винисиуса Жуниора 250 миллионов евро и это будет мировой трансферный рекорд. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в Саудовскую Аравию за 300 миллионов и платить ему там будут 200 миллионов евро в сезон – это также рекордный контракт в истории спорта. Кроме того, аравийцы хотят сделать вингера лицом чемпионата мира 2034, который они будут принимать.

В нынешнем сезоне в составе «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор сыграл во всех турнирах в общей сложности 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

По теме:
Реал и Атлетико – вторая самая частая пара команд из одной страны в ЛЧ
ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами
Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Винисиус Жуниор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21 февраля 2025, 08:58 4
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя

Английский клуб может возглавить Андони Ираола

Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Футбол | 21 февраля 2025, 06:23 2
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?

Аякс вырвал путевку в овертайме, Реал Сосьедад также прошел дальше

Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
Футбол | 21.02.2025, 17:28
Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Футбол | 21.02.2025, 11:01
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22.02.2025, 00:21
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Нехай продають, бо скоро за нього так багато не даватимуть!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
21.02.2025, 21:23 4
Бокс
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем