Деньги не считают. Саудиты готовят гигантскую сумму за лидера Реала

В Саудовской Аравии готовят рекордное трансферное предложение по фингеру испанского «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору, сообщает RM Confidencial.

Как сообщается, аравийский клуб готов заплатить за 24-летнего Винисиуса Жуниора 250 миллионов евро и это будет мировой трансферный рекорд. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в Саудовскую Аравию за 300 миллионов и платить ему там будут 200 миллионов евро в сезон – это также рекордный контракт в истории спорта. Кроме того, аравийцы хотят сделать вингера лицом чемпионата мира 2034, который они будут принимать.

В нынешнем сезоне в составе «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор сыграл во всех турнирах в общей сложности 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

🚨 Saudi Arabian officials are preparing a world-record bid of €350m to sign Real Madrid's Vinicius Jr.



(Source: RM Confidencial) pic.twitter.com/Ih3bUIqSgB