Салах повторил достижение Фабрегаса по ассистам на выезде в кампании АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал третьим игроком в истории АПЛ, который отдал 10 или более голевых передач в выездных матчах одной кампании Премьер-лиги.

19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 29-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

До Салаха этим достижением отметились Мустафа Иззет (10, 2003/04) и Сеск Фабрегас (11, 2014/15).

В текущем розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

10 - Players with 10+ away Premier League assists in a season:



11 Cesc Fàbregas in 2014-15

10 Muzzy Izzet in 2003-04

10 Mohamed Salah in 2024-25



Creators. pic.twitter.com/OxDm0DkGeV