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  4. Салах повторил достижение Фабрегаса по ассистам на выезде в кампании АПЛ
Англия
21 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:55
149
0

Салах повторил достижение Фабрегаса по ассистам на выезде в кампании АПЛ

Произошло это во встрече против «Астон Виллы»

21 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:55
149
0
Салах повторил достижение Фабрегаса по ассистам на выезде в кампании АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал третьим игроком в истории АПЛ, который отдал 10 или более голевых передач в выездных матчах одной кампании Премьер-лиги.

19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 29-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

До Салаха этим достижением отметились Мустафа Иззет (10, 2003/04) и Сеск Фабрегас (11, 2014/15).

В текущем розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла - Ливерпуль Сеск Фабрегас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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