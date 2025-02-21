Салах повторил достижение Фабрегаса по ассистам на выезде в кампании АПЛ
Произошло это во встрече против «Астон Виллы»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал третьим игроком в истории АПЛ, который отдал 10 или более голевых передач в выездных матчах одной кампании Премьер-лиги.
19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 29-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
До Салаха этим достижением отметились Мустафа Иззет (10, 2003/04) и Сеск Фабрегас (11, 2014/15).
В текущем розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
10 - Players with 10+ away Premier League assists in a season:— OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2025
11 Cesc Fàbregas in 2014-15
10 Muzzy Izzet in 2003-04
10 Mohamed Salah in 2024-25
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