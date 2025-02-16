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Англия
16 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:11
448
1

Худший тайм. Ливерпуль без ударов провел вторую половину игры против волков

Подопечные Арне Слота за всю игру нанесли 3 удара в створ ворот

16 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:11
448
1
Худший тайм. Ливерпуль без ударов провел вторую половину игры против волков
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон».

Однако по данным аналитического портала Opta Sports «мерсисайдцы» провели худший тайм с сезона 2003/04.

Подопечные Арне Слота ни разу не ударили по воротам соперника. Последняя попытка ударить в сторону ворот «Вулверхэмптона» у «Ливерпуля» была на 43-й минуте.

Зато соперник «Ливерпуля» 13 раз пробил по воротам Элиссона, что стало для них рекордом в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Ливерпуль - Вулверхэмптон Арне Слот
Александр Сильченко Источник: Opta
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Команда здувається на очах і чемпіонство не візьме.
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