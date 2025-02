Худший тайм. Ливерпуль без ударов провел вторую половину игры против волков

16 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон».

Однако по данным аналитического портала Opta Sports «мерсисайдцы» провели худший тайм с сезона 2003/04.

Подопечные Арне Слота ни разу не ударили по воротам соперника. Последняя попытка ударить в сторону ворот «Вулверхэмптона» у «Ливерпуля» была на 43-й минуте.

Зато соперник «Ливерпуля» 13 раз пробил по воротам Элиссона, что стало для них рекордом в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

0 - Liverpool didn't attempt a single shot in the second half against Wolves - the first time on record (from 2003-04) that the Reds failed to register a shot in a single half of Premier League football at Anfield. Laboured. pic.twitter.com/E0LutSlT2s