Худший тайм. Ливерпуль без ударов провел вторую половину игры против волков
Подопечные Арне Слота за всю игру нанесли 3 удара в створ ворот
16 февраля в 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон».
Однако по данным аналитического портала Opta Sports «мерсисайдцы» провели худший тайм с сезона 2003/04.
Подопечные Арне Слота ни разу не ударили по воротам соперника. Последняя попытка ударить в сторону ворот «Вулверхэмптона» у «Ливерпуля» была на 43-й минуте.
Зато соперник «Ливерпуля» 13 раз пробил по воротам Элиссона, что стало для них рекордом в этом сезоне.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
0 - Liverpool didn't attempt a single shot in the second half against Wolves - the first time on record (from 2003-04) that the Reds failed to register a shot in a single half of Premier League football at Anfield. Laboured. pic.twitter.com/E0LutSlT2s— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2025
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