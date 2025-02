Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству забитых пенальти в АПЛ

Мохамед Салах в матче против «Вулверхэмптона» реализовал 11-метровый удар и сравнял со Стивеном Джеррардом по количеству реализованных пенальти за «Ливерпуль» в АПЛ (32).

16 февраля состоялась игра 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

Только Гарри Кейн (33), Фрэнк Лэмпард (43) и Алан Ширер (56) реализовали больше пенальти в истории Премьер-лиги.

В этой кампании английского чемпионата Салах принял участие в 24 поединках, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. «Ливерпуль» возглавляет таблицу лиги (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

