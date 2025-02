Беллингем получил вторую красную карточку за Реал. Когда была первая?

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем в поединке против «Осасуны» на 39-й минуте получил красную карточку, которая стала для него второй в составе «сливочных».

15 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании между командами «Осасуна» и «Реал». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первое удаление за «Реал» Джуд получил 2 марта 2024 года в Ла Лиге против «Валенсии» (2:2).

В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Мадридский «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице лиги (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

