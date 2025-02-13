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  4. Салах проводит лучший сезон по количеству ассистов в Премьер-лиге
Англия
13 февраля 2025, 06:47 |
164
0

Салах проводит лучший сезон по количеству ассистов в Премьер-лиге

Во встрече против «Эвертона» египтянин отметился результативной передачей

13 февраля 2025, 06:47 |
164
0
Салах проводит лучший сезон по количеству ассистов в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Эвертона» отдал 14-й ассист в сезоне – больше всего за свою историю выступлений в АПЛ.

12 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Тарковски сравнял счет на 90+8 минуте.

До этой кампании АПЛ Салах оформил наибольшее количество результативных передач в сезоне 2021/22 (13) за 35 матчей. В текущем розыгрыше Премьер-лиги египтянин принял участие в 24 матчах (22 гола, 14 ассистов).

После 24 сыгранных туров «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице АПЛ (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Эвертон - Ливерпуль Мохамед Салах
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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