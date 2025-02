Салах проводит лучший сезон по количеству ассистов в Премьер-лиге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Эвертона» отдал 14-й ассист в сезоне – больше всего за свою историю выступлений в АПЛ.

12 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Тарковски сравнял счет на 90+8 минуте.

До этой кампании АПЛ Салах оформил наибольшее количество результативных передач в сезоне 2021/22 (13) за 35 матчей. В текущем розыгрыше Премьер-лиги египтянин принял участие в 24 матчах (22 гола, 14 ассистов).

После 24 сыгранных туров «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице АПЛ (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

