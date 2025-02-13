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  4. Ливерпуль пропустил второй самый поздний гол в АПЛ с сезона 2006/07
Англия
13 февраля 2025, 06:13 |
269
0

Ливерпуль пропустил второй самый поздний гол в АПЛ с сезона 2006/07

Тарковски стал автором забитого мяча

13 февраля 2025, 06:13 |
269
0
Ливерпуль пропустил второй самый поздний гол в АПЛ с сезона 2006/07
Getty Images/Global Images Ukraine

Забитый мяч Джеймса Тарковского в компенсированное время стал вторым самым поздним пропущенным голом «Ливерпуля» в истории Премьер-лиги с сезона 2006/07 (97:07).

12 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет в конце матча.

Самым поздним забитым голом в ворота «Ливерпуля» стал мяч Робина ван Перси за «Арсенал» в апреле 2011 года (97:10).

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице АПЛ (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Эвертон - Ливерпуль Джеймс Тарковски Робин ван Перси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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