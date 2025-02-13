Ливерпуль пропустил второй самый поздний гол в АПЛ с сезона 2006/07
Тарковски стал автором забитого мяча
Забитый мяч Джеймса Тарковского в компенсированное время стал вторым самым поздним пропущенным голом «Ливерпуля» в истории Премьер-лиги с сезона 2006/07 (97:07).
12 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет в конце матча.
Самым поздним забитым голом в ворота «Ливерпуля» стал мяч Робина ван Перси за «Арсенал» в апреле 2011 года (97:10).
В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице АПЛ (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).
97:07 - James Tarkowski’s equaliser was Liverpool's second-latest goal conceded on record in the Premier League (since 2006-07), after Robin van Persie’s strike for Arsenal in April 2011 (97:10). Gasp. pic.twitter.com/a8zn7FjsOu— OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2025
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