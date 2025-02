Ман Сити проиграл пять матчей в этом сезоне, в которых команда вела в счете

«Манчестер Сити» в этом сезоне проиграл пять разных матчей во всех соревнованиях, в которых команда вела в счете.

11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Победный гол на 90+2 минуте забил Джуд Беллингем.

За прошедшие четыре сезона (2020-2024) «горожане» проиграли такое же количество матчей с преимуществом в счете, сколько в этом сезоне (5).

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».

5 - Manchester City have lost five different games in which they've led in all competitions this season, as many as they did in 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 combined. Fumbled. #MCIRMA pic.twitter.com/pBjpqp4PMA