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  4. Ман Сити проиграл пять матчей в этом сезоне, в которых команда вела в счете
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:33 |
160
1

Ман Сити проиграл пять матчей в этом сезоне, в которых команда вела в счете

«Горожане» упустили победу против «Реала» в конце встречи

12 февраля 2025, 22:33 |
160
1
Ман Сити проиграл пять матчей в этом сезоне, в которых команда вела в счете
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в этом сезоне проиграл пять разных матчей во всех соревнованиях, в которых команда вела в счете.

11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Победный гол на 90+2 минуте забил Джуд Беллингем.

За прошедшие четыре сезона (2020-2024) «горожане» проиграли такое же количество матчей с преимуществом в счете, сколько в этом сезоне (5).

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Сезон для Манчестер Сіті явно невдалий. Але, принаймні в Лізі чемпіонів, ще можна поборотись
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