Мбаппе – лидер по количеству ударов в створ ворот в топ-5 лигах 2024/25

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне является лидером по количеству нанесенных ударов в створ ворот в топ-5 лигах Европы (62).

15 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Ближайшими преследователями Килиана по этому показателю являются Мохамед Салах (55) и Эрлинг Холанд (58).

В текущей кампании Ла Лиги Мбаппе принял участие в 26 поединках, забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи. «Сливочные» располагаются на втором месте в таблице чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

