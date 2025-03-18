Мбаппе – лидер по количеству ударов в створ ворот в топ-5 лигах 2024/25
Салах и Холанд вошли в верхнюю тройку
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне является лидером по количеству нанесенных ударов в створ ворот в топ-5 лигах Европы (62).
15 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Ближайшими преследователями Килиана по этому показателю являются Мохамед Салах (55) и Эрлинг Холанд (58).
В текущей кампании Ла Лиги Мбаппе принял участие в 26 поединках, забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи. «Сливочные» располагаются на втором месте в таблице чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
Players with 50+ shots on target this season across Europe's top 5 leagues:— StatMuse FC (@statmusefc) March 17, 2025
62 — Kylian Mbappé
58 — Erling Haaland
55 — Mohamed Salah
Salah is the only player on this list with 25+ goals. pic.twitter.com/PNRjHUJATb
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