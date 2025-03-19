Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Вспомним славную страницу истории днепровского клуба
Десять лет назад команда Мирона Маркевича сотворила настоящее чудо, дойдя до финала второго по статусу клубного турнира Старого Света. Вспомним путь днепрян и узнаем, где сейчас игроки из того состава.
Сезон-2013/2014 стал одним из лучших в истории «Днепра». Финансовые вливания Игоря Коломойского и работа Хуанде Рамоса принесли результат – итоговое 2-е место в чемпионате и квалификация в Лигу чемпионов. Лишь во второй раз команда стала вице-чемпионом Украины. Впервые серебряные медали в чемпионате Украины были в далеком 1993-м. Однако повторение исторического результата совпало с уходом Рамоса. Хуанде еще в мае отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми, сославшись на военно-политические обстоятельства в Украине. Испанца во главе команды сменил Мирон Маркевич, покинувший «Металлист» из-за финансовых проблем харьковчан.
Дебют Мирона Богдановича нельзя назвать удачным. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов его подопечные не подобрали ключиков к воротам «Копенгагена», сыграв 0:0 на «Олимпийском» в Киеве и проиграв 0:2 в Дании. Кто бы тогда мог подумать, что именно с этого стартует знаменитый поход «Днепра» в финал Лиги Европы, где также все начиналось со скрипом! В последнем раунде плей-офф ЛЕ сине-бело-голубые с большим трудом прошли «Хайдук». Волевая победа дома (2:1) с победным голом Евгения Шахова на 88-й минуте и нулевая ничья на выезде.
Жеребьевка группового этапа воспринималась со сдержанным оптимизмом. Группа с «Интером», «Сент-Этьеном» и «Карабахом» выглядела непростой, но проходной. Однако после первого круга оптимизм серьезно поубавился. Домашние поражения 0:1 от итальянцев и азербайджанцев, плюс безголевая ничья во Франции. А то, что не было забитых мячей, смущало больше всего. Однако у «Днепра» получилось исправить ситуацию. Несмотря на поражение в Милане (1:2), были выездная победа над «Карабахом» (2:1, дубль Калинича) и минимальная победа над «Сент-Этьеном» (1:0, гол Федецкого). Азербайджанцы в последнем туре могли завершить путь украинцев в турнире. Для этого им нужно было обыграть дома «Интер». На 4-й компенсированной во 2-м тайме минуте хозяева забили единственный мяч, однако он был отменен арбитрами, которые усмотрели фол в атаке. В СМИ еще долго обсуждалась тема не засчитанного гола, но как бы то ни было, «Днепр» на одно очко опередил «Карабах», выйдя в евровесну со 2-го места.
Зимой команду усилили Дмитрий Чигринский, Папа Гуйе, Эжидиу и Роман Безус. Однако заявить на еврокубки команда смогла только двух последних, ведь Чигринский и Гуйе уже были заиграны за «Шахтер» и «Металлист» соответственно. Однако главным оружием были не трансферы, а качество игры, в которой подопечные Маркевича ощутимо прибавили. Это вылилось в соответствующие результаты. Днепряне прошли «Олимпиакос» (2:0, 2:2), «Аякс» в овертайме благодаря выездному голу Коноплянки (1:0, 1:2), «Брюгге» (0:0, 1:0) и «Наполи», с вероятным голом Селезнева из офсайда в Италии (1:1, 1:0).
В финале украинцев уже ждал босс этого турнира – «Севилья». В Варшаве сине-бело-голубые уступили 2:3, но завоевали сердца миллионов болельщиков как в Украине, так и по всей Европе.
Теперь вспомним тех, кто защищал цвета команды в Лиге Европы-2014/2015.
Вратарь
Денис Бойко
Матчей в турнире: 17
Пропущенных голов: 14
Дальнейшая карьера. Перешел в «Бешикташ», где почти не играл, но стал чемпионом Турции-2016. Далее были «Малага», «Динамо» и «Полесье». В январе текущего года был основным вратарем медийной сборной Украины на Kings World Cup Nations. В марте официально завершил карьеру.
Защитники
Иван Стринич
Матчей: 6
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. В декабре 2015-го не стал продлевать контракт и перебрался в «Наполи». Играть против «Днепра» в ЛЕ не мог по регламенту. Сезон-2017/2018 провел в «Сампдории», после чего перешел в «Милан». В августе 2018-го, после серебра на чемпионате мира, у Стринича обнаружили проблемы с сердцем. Через полгода впервые попал в заявку клуба на матч, но так ни разу не вышел на поле до конца сезона. Уже в августе 2019-го с защитником разорвали контракт. По завершении карьеры вернулся в Сплит, где владеет, по его словам, небольшим бизнесом.
Дуглас
Матчей: 17
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. После «Днепра» играл три года в «Сан-Паулу». Далее был «Шапекоэнсе», переход на сезон в «Днепр-1», турецкий «Гиресунспор» и снова Бразилия. Сейчас является игроком ФК «Гуарани».
Ондржей Мазух
Матчей: 7
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. В декабре 2015-го перешел в пражскую «Спарту», а через два года – в английский «Халл Сити». В 2020-м снова вернулся в Чехию. Поиграл за «Младу Болеслав» и «Теплице». По окончании профессиональной карьеры стал заниматься предпринимательской деятельностью (на него зарегистрирован офис в Праге), а также играет за любительскую команду TJ Ligmet Milin.
Артем Федецкий
Матчей: 15
Забитых голов: 2
Дальнейшая карьера. Поиграл в «Днепре» до 2016-го. Далее пробовал силы в Бундеслиге в составе «Дармштадта», но после одного сезона покинул клуб и присоединился к «Карпатам», где и завершил профессиональную карьеру в 2019-м. Далее поиграл за любительский «Вотранс» из Луцка, а сейчас – основатель и играющий президент команды «Карпатские Медведи», которая среди прочего занимается и волонтерством. В том же 2019-м был кандидатом от партии «Слуга народа» на парламентских выборах.
Евгений Чеберячко
Матчей: 12
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. После распада «Днепра» перешел в «Днепр-1», где сыграл два матча и завершил карьеру. Чем занимается после – неизвестно.
Лео Матос
Матчей: 8
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Покинув Украину, поиграл четыре года за ПАОК, с которым стал чемпионом (2019) и 2-кратным обладателем Кубка Греции (2017, 2018). Доигрывал на родине в составе «Васку да Гама», где сейчас работает техническим менеджером.
Эжидиу
Матчей: 4
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. В марте 2015 года покинул «Днепр» после того, как клуб не выполнил условий контракта. Далее выступал за ряд бразильских клубов («Палмейрас», «Крузейру», «Флуминенсе», «Куритиба»). О завершении карьеры не сообщал, однако с 2024 года – без команды.
Александру Влад
Матчей: 2
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. В 2017-м вернулся в Румынию, где сначала стал чемпионом с «Клужем», а через четыре года взял Кубок страны с «Волунтари». В 2023-м «повесил бутсы на гвоздь», после этого занимается недвижимостью в Бухаресте и Клуже.
Полузащитники
Валерий Лучкевич
Матчей: 8
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Провел два года в бельгийском «Стандарде», став обладателем Кубка Бельгии (2018). В дальнейшем перешел в «Александрию» на правах аренды, с которой заключил полноценное соглашение на два сезона. Далее были «Днепр-1», «Колос», а с весны 2025 года – игрок киевского «Динамо».
Руслан Ротань
Матчей: 15
Забитых голов: 3
Дальнейшая карьера. Поиграл по полгода в пражской «Спарте» и киевском «Динамо», завершив карьеру летом 2018 года. Тогда же вошел в тренерский штаб донецкого «Олимпика», а чуть позже возглавил молодежную сборную Украины, которую привел в полуфинал Евро U21 в 2023 году. С 2022 года – главный тренер «Александрии». В активе экс-капитана «Днепра» – 100 матчей за украинскую национальную команду.
Сергей Кравченко
Матчей: 8
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Присоединился на правах аренды к «Волыни», а с 2017 по 2020 годы защищал цвета «Днепра-1», где был капитаном. Последний сезон в карьере (2021/2022) провел в «Черноморце». Сейчас – ассистент Руслана Ротаня в тренерском штабе «Александрии».
Бруну Гама
Матчей: 16
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Вернулся в «Депортиво» (Ла-Корунья), за который играл до переезда в Украину. После еще были испанский «Алькоркон», греческий «Арис» и кипрский АЕК (Ларнака), где выступает до сих пор.
Младен Бартулович
Матчей: 2
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Поиграл за «Ворсклу», «Волынь», «Ингулец», между которыми был вояж в польский «Медзь». По завершении карьеры остался в Украине. В сезоне-2022/2023 был в тренерском штабе «Ингульца», с 2023 года – исполняющий обязанности главного тренера «Зари».
Евгений Шахов
Матчей: 11
Забитых голов: 2
Дальнейшая карьера. Успешно съездил в Грецию, где стал чемпионом (2019) и трижды выиграл Кубок (2017, 2018, 2019) с ПАОКом. Далее – сезон в итальянском «Лечче», снова Греция, но теперь АЕК, переход в «Зарю» и казахстанский «Тобол», где были победы в Кубке (2023) и Суперкубке (2024). С августа 2024 года – свободный агент.
Сергей Политыло
Матчей: 2
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Менял клубы почти каждый год. Поиграл за луцкую «Волынь», казахстанский «Окжетпес», одесский «Черноморец», турецкую «Адану Демирспор», донецкий «Олимпик» и ФК «Львов». С 2025 года – тренер по ОФП черкасского ЛНЗ.
Джаба Канкава
Матчей: 12
Забитых голов: 1
Дальнейшая карьера. Дважды заезжал во Францию («Реймс» и «Валансьен»), провел два года в казахстанском «Тоболе» и три – в словацком «Словане». 2025 год начал в статусе игрока «Динамо» (Тбилиси). Провел 101 игру за сборную Грузии, дважды признавался лучшим футболистом страны (2015, 2019). Попал в заявку национальной команды на Евро-2024, но отказался ехать, уступив дорогу более молодым исполнителям.
Евгений Коноплянка
Матчей: 15
Забитых голов: 1
Дальнейшая карьера. Перешел в «Севилью», с которой в следующем сезоне выиграл Лигу Европы. Далее еще были серебро Бундеслиги с «Шальке» (2018), золото УПЛ с «Шахтером» (2020) и неудачные вояжи в польскую «Краковию» и румынский «Клуж». В июле 2024 года завершил карьеру, после чего развивает собственную киберспортивную команду kONO.ECF и спортивное агентство Talented Birds Agency. Был капитаном медийной сборной Украины на Kings World Cup Nations.
Роман Безус
Матчей: 8
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. На шесть лет уехал в Бельгию: по три сезона в «Сент-Трюйдене» и «Генте». С последними выиграл Кубок страны (2022). Последние три года выступает на Кипре за «Омонию».
Матеус
Матчей: 5
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Провел шесть лет в Китае (играл за «Шицзячжуан» и «Чжэцзян»). В дальнейшем вернулся в Бразилию, где недавно закончил карьеру в Серии D.
Валерий Федорчук
Матчей: 7
Забитых голов: 0
Дальнейшая карьера. Поиграл за «Динамо», «Верес», латвийскую «Ригу», «Мариуполь» и «Рух». Сейчас – спортивный директор ДЮСШ «Рух» и главный тренер медиа-команды клуба. Возглавлял сборную Украины на Kings World Cup Nations.
Нападающие
Роман Зозуля
Матчей: 9
Забитых голов: 1
Дальнейшая карьера. Перебрался в Испанию, где защищал цвета «Бетиса», «Альбасете», «Фуэнлабрады» и «Райо Махадаонды». По завершении карьеры остался жить в Испании. Сейчас является совладельцем спортивного агентства Talented Birds Agency. Основатель фонда «Народная Армия».
Никола Калинич
Матчей: 17
Забитых голов: 5
Дальнейшая карьера. Выступал за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико», «Рому», «Верону» и «Хайдук». С испанским клубом выиграл Суперкубок УЕФА (2018), с хорватским – Кубок страны (2023). Поехал на чемпионат мира-2018, но в первой игре группового этапа против Нигерии отказался выходить на замену, сославшись на боль в спине. Так как это был не первый случай, когда игрок не стал выходить на замену, тренерский штаб исключил Калинича из состава команды. Завершил карьеру в мае 2024 года, после чего четыре месяца работал спортивным директором «Хайдука», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Евгений Селезнев
Матчей: 10
Забитых голов: 2
Дальнейшая карьера. Сменил восемь клубов. А именно: российскую «Кубань», донецкий «Шахтер», турецкие «Карабюкспор», «Акхисар Беледийеспор», «Бурсаспор», испанскую «Малагу», «Колос» (Ковалевка) и «Минай». Обладатель Кубка и Суперкубка Турции 2018 года. Третий бомбардир в истории чемпионата Украины по футболу (116 голов). Профессиональную карьеру завершил в 2023 году.
Попадали в заявку, но не играли:
Ян Лаштувка. Вернулся в Чехию, где защищал цвета «Карвины», «Славии» и «Баника». В 41 год подписал контракт с ФК «Гавиржов», который выступает в 4-м дивизионе страны.
Денис Шелихов. После «Днепра» поиграл в Беларуси, Грузии, 1-м и 2-м дивизионах Украины. В сентябре 2024 года незаконно пересек границу, переплыв Тису, и подписал контракт с белорусским ФК «Славия-Мозырь».
Александр Мигунов. Выступал за различные украинские клубы, ездил играть в Казахстан, россию, Беларусь. Сейчас – в любительском ФК «Стандарт» (Новые Санжары).
Александр Сваток. Два года играл в «Заре» (2017–2019), далее были хорватский «Хайдук» и переход в «Днепр-1». Сейчас защищает цвета американского «Остина».
Андрей Близниченко. После «Днепра» поехал в турецкий «Карабюкспор», а оттуда – в тираспольский «Шериф», где выиграл Кубок Молдовы (2019) и дважды – национальное первенство (2019, 2021). В 2022 году вернулся в Украину. Поиграл за «Ингулец», «Верес», «Звягель». Сейчас – в запорожском «Металлурге».
Игорь ЯВКИН
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ПОМИЛКА: не в грудні 2015, а в січні. Тобто він був не фіналістом, а в клубі, який вилетів в полуфіналі від фіналіста і свого колишнього клубу Дніпра.