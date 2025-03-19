Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?

Десять лет назад команда Мирона Маркевича сотворила настоящее чудо, дойдя до финала второго по статусу клубного турнира Старого Света. Вспомним путь днепрян и узнаем, где сейчас игроки из того состава.

Сезон-2013/2014 стал одним из лучших в истории «Днепра». Финансовые вливания Игоря Коломойского и работа Хуанде Рамоса принесли результат – итоговое 2-е место в чемпионате и квалификация в Лигу чемпионов. Лишь во второй раз команда стала вице-чемпионом Украины. Впервые серебряные медали в чемпионате Украины были в далеком 1993-м. Однако повторение исторического результата совпало с уходом Рамоса. Хуанде еще в мае отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми, сославшись на военно-политические обстоятельства в Украине. Испанца во главе команды сменил Мирон Маркевич, покинувший «Металлист» из-за финансовых проблем харьковчан.

Дебют Мирона Богдановича нельзя назвать удачным. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов его подопечные не подобрали ключиков к воротам «Копенгагена», сыграв 0:0 на «Олимпийском» в Киеве и проиграв 0:2 в Дании. Кто бы тогда мог подумать, что именно с этого стартует знаменитый поход «Днепра» в финал Лиги Европы, где также все начиналось со скрипом! В последнем раунде плей-офф ЛЕ сине-бело-голубые с большим трудом прошли «Хайдук». Волевая победа дома (2:1) с победным голом Евгения Шахова на 88-й минуте и нулевая ничья на выезде.

Жеребьевка группового этапа воспринималась со сдержанным оптимизмом. Группа с «Интером», «Сент-Этьеном» и «Карабахом» выглядела непростой, но проходной. Однако после первого круга оптимизм серьезно поубавился. Домашние поражения 0:1 от итальянцев и азербайджанцев, плюс безголевая ничья во Франции. А то, что не было забитых мячей, смущало больше всего. Однако у «Днепра» получилось исправить ситуацию. Несмотря на поражение в Милане (1:2), были выездная победа над «Карабахом» (2:1, дубль Калинича) и минимальная победа над «Сент-Этьеном» (1:0, гол Федецкого). Азербайджанцы в последнем туре могли завершить путь украинцев в турнире. Для этого им нужно было обыграть дома «Интер». На 4-й компенсированной во 2-м тайме минуте хозяева забили единственный мяч, однако он был отменен арбитрами, которые усмотрели фол в атаке. В СМИ еще долго обсуждалась тема не засчитанного гола, но как бы то ни было, «Днепр» на одно очко опередил «Карабах», выйдя в евровесну со 2-го места.

Зимой команду усилили Дмитрий Чигринский, Папа Гуйе, Эжидиу и Роман Безус. Однако заявить на еврокубки команда смогла только двух последних, ведь Чигринский и Гуйе уже были заиграны за «Шахтер» и «Металлист» соответственно. Однако главным оружием были не трансферы, а качество игры, в которой подопечные Маркевича ощутимо прибавили. Это вылилось в соответствующие результаты. Днепряне прошли «Олимпиакос» (2:0, 2:2), «Аякс» в овертайме благодаря выездному голу Коноплянки (1:0, 1:2), «Брюгге» (0:0, 1:0) и «Наполи», с вероятным голом Селезнева из офсайда в Италии (1:1, 1:0).

В финале украинцев уже ждал босс этого турнира – «Севилья». В Варшаве сине-бело-голубые уступили 2:3, но завоевали сердца миллионов болельщиков как в Украине, так и по всей Европе.

Теперь вспомним тех, кто защищал цвета команды в Лиге Европы-2014/2015.

Вратарь

Денис Бойко

Матчей в турнире: 17

Пропущенных голов: 14

Дальнейшая карьера. Перешел в «Бешикташ», где почти не играл, но стал чемпионом Турции-2016. Далее были «Малага», «Динамо» и «Полесье». В январе текущего года был основным вратарем медийной сборной Украины на Kings World Cup Nations. В марте официально завершил карьеру.

Защитники

Иван Стринич

Матчей: 6

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. В декабре 2015-го не стал продлевать контракт и перебрался в «Наполи». Играть против «Днепра» в ЛЕ не мог по регламенту. Сезон-2017/2018 провел в «Сампдории», после чего перешел в «Милан». В августе 2018-го, после серебра на чемпионате мира, у Стринича обнаружили проблемы с сердцем. Через полгода впервые попал в заявку клуба на матч, но так ни разу не вышел на поле до конца сезона. Уже в августе 2019-го с защитником разорвали контракт. По завершении карьеры вернулся в Сплит, где владеет, по его словам, небольшим бизнесом.

Дуглас

Матчей: 17

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. После «Днепра» играл три года в «Сан-Паулу». Далее был «Шапекоэнсе», переход на сезон в «Днепр-1», турецкий «Гиресунспор» и снова Бразилия. Сейчас является игроком ФК «Гуарани».

Ондржей Мазух

Матчей: 7

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. В декабре 2015-го перешел в пражскую «Спарту», а через два года – в английский «Халл Сити». В 2020-м снова вернулся в Чехию. Поиграл за «Младу Болеслав» и «Теплице». По окончании профессиональной карьеры стал заниматься предпринимательской деятельностью (на него зарегистрирован офис в Праге), а также играет за любительскую команду TJ Ligmet Milin.

Артем Федецкий

Матчей: 15

Забитых голов: 2

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Дальнейшая карьера. Поиграл в «Днепре» до 2016-го. Далее пробовал силы в Бундеслиге в составе «Дармштадта», но после одного сезона покинул клуб и присоединился к «Карпатам», где и завершил профессиональную карьеру в 2019-м. Далее поиграл за любительский «Вотранс» из Луцка, а сейчас – основатель и играющий президент команды «Карпатские Медведи», которая среди прочего занимается и волонтерством. В том же 2019-м был кандидатом от партии «Слуга народа» на парламентских выборах.

Евгений Чеберячко

Матчей: 12

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. После распада «Днепра» перешел в «Днепр-1», где сыграл два матча и завершил карьеру. Чем занимается после – неизвестно.

Лео Матос

Матчей: 8

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Покинув Украину, поиграл четыре года за ПАОК, с которым стал чемпионом (2019) и 2-кратным обладателем Кубка Греции (2017, 2018). Доигрывал на родине в составе «Васку да Гама», где сейчас работает техническим менеджером.

Эжидиу

Матчей: 4

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. В марте 2015 года покинул «Днепр» после того, как клуб не выполнил условий контракта. Далее выступал за ряд бразильских клубов («Палмейрас», «Крузейру», «Флуминенсе», «Куритиба»). О завершении карьеры не сообщал, однако с 2024 года – без команды.

Александру Влад

Матчей: 2

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. В 2017-м вернулся в Румынию, где сначала стал чемпионом с «Клужем», а через четыре года взял Кубок страны с «Волунтари». В 2023-м «повесил бутсы на гвоздь», после этого занимается недвижимостью в Бухаресте и Клуже.

Полузащитники

Валерий Лучкевич

Матчей: 8

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Провел два года в бельгийском «Стандарде», став обладателем Кубка Бельгии (2018). В дальнейшем перешел в «Александрию» на правах аренды, с которой заключил полноценное соглашение на два сезона. Далее были «Днепр-1», «Колос», а с весны 2025 года – игрок киевского «Динамо».

Руслан Ротань

Матчей: 15

Забитых голов: 3

Getty Images/Global Images Ukraine

Дальнейшая карьера. Поиграл по полгода в пражской «Спарте» и киевском «Динамо», завершив карьеру летом 2018 года. Тогда же вошел в тренерский штаб донецкого «Олимпика», а чуть позже возглавил молодежную сборную Украины, которую привел в полуфинал Евро U21 в 2023 году. С 2022 года – главный тренер «Александрии». В активе экс-капитана «Днепра» – 100 матчей за украинскую национальную команду.

Сергей Кравченко

Матчей: 8

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Присоединился на правах аренды к «Волыни», а с 2017 по 2020 годы защищал цвета «Днепра-1», где был капитаном. Последний сезон в карьере (2021/2022) провел в «Черноморце». Сейчас – ассистент Руслана Ротаня в тренерском штабе «Александрии».

Бруну Гама

Матчей: 16

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Вернулся в «Депортиво» (Ла-Корунья), за который играл до переезда в Украину. После еще были испанский «Алькоркон», греческий «Арис» и кипрский АЕК (Ларнака), где выступает до сих пор.

Младен Бартулович

Матчей: 2

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Поиграл за «Ворсклу», «Волынь», «Ингулец», между которыми был вояж в польский «Медзь». По завершении карьеры остался в Украине. В сезоне-2022/2023 был в тренерском штабе «Ингульца», с 2023 года – исполняющий обязанности главного тренера «Зари».

Евгений Шахов

Матчей: 11

Забитых голов: 2

Дальнейшая карьера. Успешно съездил в Грецию, где стал чемпионом (2019) и трижды выиграл Кубок (2017, 2018, 2019) с ПАОКом. Далее – сезон в итальянском «Лечче», снова Греция, но теперь АЕК, переход в «Зарю» и казахстанский «Тобол», где были победы в Кубке (2023) и Суперкубке (2024). С августа 2024 года – свободный агент.

Сергей Политыло

Матчей: 2

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Менял клубы почти каждый год. Поиграл за луцкую «Волынь», казахстанский «Окжетпес», одесский «Черноморец», турецкую «Адану Демирспор», донецкий «Олимпик» и ФК «Львов». С 2025 года – тренер по ОФП черкасского ЛНЗ.

Джаба Канкава

Getty Images/Global Images Ukraine

Матчей: 12

Забитых голов: 1

Дальнейшая карьера. Дважды заезжал во Францию («Реймс» и «Валансьен»), провел два года в казахстанском «Тоболе» и три – в словацком «Словане». 2025 год начал в статусе игрока «Динамо» (Тбилиси). Провел 101 игру за сборную Грузии, дважды признавался лучшим футболистом страны (2015, 2019). Попал в заявку национальной команды на Евро-2024, но отказался ехать, уступив дорогу более молодым исполнителям.

Евгений Коноплянка

Матчей: 15

Забитых голов: 1

Дальнейшая карьера. Перешел в «Севилью», с которой в следующем сезоне выиграл Лигу Европы. Далее еще были серебро Бундеслиги с «Шальке» (2018), золото УПЛ с «Шахтером» (2020) и неудачные вояжи в польскую «Краковию» и румынский «Клуж». В июле 2024 года завершил карьеру, после чего развивает собственную киберспортивную команду kONO.ECF и спортивное агентство Talented Birds Agency. Был капитаном медийной сборной Украины на Kings World Cup Nations.

Роман Безус

Матчей: 8

Забитых голов: 0

Getty Images/Global Images Ukraine

Дальнейшая карьера. На шесть лет уехал в Бельгию: по три сезона в «Сент-Трюйдене» и «Генте». С последними выиграл Кубок страны (2022). Последние три года выступает на Кипре за «Омонию».

Матеус

Матчей: 5

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Провел шесть лет в Китае (играл за «Шицзячжуан» и «Чжэцзян»). В дальнейшем вернулся в Бразилию, где недавно закончил карьеру в Серии D.

Валерий Федорчук

Матчей: 7

Забитых голов: 0

Дальнейшая карьера. Поиграл за «Динамо», «Верес», латвийскую «Ригу», «Мариуполь» и «Рух». Сейчас – спортивный директор ДЮСШ «Рух» и главный тренер медиа-команды клуба. Возглавлял сборную Украины на Kings World Cup Nations.

Нападающие

Роман Зозуля

Матчей: 9

Забитых голов: 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Дальнейшая карьера. Перебрался в Испанию, где защищал цвета «Бетиса», «Альбасете», «Фуэнлабрады» и «Райо Махадаонды». По завершении карьеры остался жить в Испании. Сейчас является совладельцем спортивного агентства Talented Birds Agency. Основатель фонда «Народная Армия».

Никола Калинич

Матчей: 17

Забитых голов: 5

Дальнейшая карьера. Выступал за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико», «Рому», «Верону» и «Хайдук». С испанским клубом выиграл Суперкубок УЕФА (2018), с хорватским – Кубок страны (2023). Поехал на чемпионат мира-2018, но в первой игре группового этапа против Нигерии отказался выходить на замену, сославшись на боль в спине. Так как это был не первый случай, когда игрок не стал выходить на замену, тренерский штаб исключил Калинича из состава команды. Завершил карьеру в мае 2024 года, после чего четыре месяца работал спортивным директором «Хайдука», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Евгений Селезнев

Матчей: 10

Забитых голов: 2

Дальнейшая карьера. Сменил восемь клубов. А именно: российскую «Кубань», донецкий «Шахтер», турецкие «Карабюкспор», «Акхисар Беледийеспор», «Бурсаспор», испанскую «Малагу», «Колос» (Ковалевка) и «Минай». Обладатель Кубка и Суперкубка Турции 2018 года. Третий бомбардир в истории чемпионата Украины по футболу (116 голов). Профессиональную карьеру завершил в 2023 году.

Попадали в заявку, но не играли:

Ян Лаштувка. Вернулся в Чехию, где защищал цвета «Карвины», «Славии» и «Баника». В 41 год подписал контракт с ФК «Гавиржов», который выступает в 4-м дивизионе страны.

Денис Шелихов. После «Днепра» поиграл в Беларуси, Грузии, 1-м и 2-м дивизионах Украины. В сентябре 2024 года незаконно пересек границу, переплыв Тису, и подписал контракт с белорусским ФК «Славия-Мозырь».

Александр Мигунов. Выступал за различные украинские клубы, ездил играть в Казахстан, россию, Беларусь. Сейчас – в любительском ФК «Стандарт» (Новые Санжары).

Александр Сваток. Два года играл в «Заре» (2017–2019), далее были хорватский «Хайдук» и переход в «Днепр-1». Сейчас защищает цвета американского «Остина».

Андрей Близниченко. После «Днепра» поехал в турецкий «Карабюкспор», а оттуда – в тираспольский «Шериф», где выиграл Кубок Молдовы (2019) и дважды – национальное первенство (2019, 2021). В 2022 году вернулся в Украину. Поиграл за «Ингулец», «Верес», «Звягель». Сейчас – в запорожском «Металлурге».

Игорь ЯВКИН