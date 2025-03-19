Ученая степень Усика, Сваток заменил Таловерова, куда перейдет Мудрик
Главные новости за 18 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 марта.
1A. ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании
Поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии пройдут 20 и 23 марта
2A. Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Александр Сваток переведен в основной список вместо Таловерова
2B. Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Максим Таловеров не поможет команде в марте
3. Реал переиграл Арсенал, Бавария уступила Лиону в четвертьфинале ЛЧ
В женской Лиге чемпионов наступила пора решающих матче
4. Топ-клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером
5. Украинцы на ЧМ по легкой атлетике в помещении: успехи и неудачи
Мсторию достижений и провалов украинских легкоатлетов на ЧМ
6A. Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
В финальном поединке украинский снукерист обыграл Оливера Сайкса из Англии
6B. В World Snooker Tour поздравили Юлиана Бойко с возвращением в Мировой тур
19-летний украинец выиграл чемпионат Европы U-21 в турецкой Анталии
7. Стародубцева едва не обыграла Осаку в 1/64 финала супертурнира в Майами
Юлия в трех сетах уступила экс-первой ракетке на старте турнира WTA 1000
8. Гран-при Австралии. Упущенная победа Ред Булл и реальная скорость команд
Детальный анализ этапа: гонка, стратегия и ключевые моменты, которые изменили все
9A. Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Оцениваем прогресс парижского клуба в нынешнем сезоне
9B. Чернополосица туринских «зебр»: куча работы для Тьяго Мотты
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10A. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Ничья Зари с Динамо? Всегда хочется побеждать»
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович дал эксклюзивное интервью
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