11 февраля в 22:00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» будет принимать испанский «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков после 8 матчей. Мадрид Реал оказался в статусе сеяного благодаря 11-й позиции (15 баллов из 24 возможных).

Ответный матч пройдет спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Стоунз, Де Брюйне, Бернарду Силва, Савиньо, Грилиш, Холанд.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Your City team to face Real Madrid 🩵



XI | Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Marmoush, Kovacic, Doku, Nico, Gundogan, Nunes, Khusanov, Foden, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/HW42T8fGAF