Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:25
1997
3

Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе

11 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:25
1997
3
Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ

11 февраля в 22:00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» будет принимать испанский «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков после 8 матчей. Мадрид Реал оказался в статусе сеяного благодаря 11-й позиции (15 баллов из 24 возможных).

Ответный матч пройдет спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Стоунз, Де Брюйне, Бернарду Силва, Савиньо, Грилиш, Холанд.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

По теме:
Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест
Суперзвезду Реала ждет наказание. Он обматерил судью – это не Винисиус
Известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ювентус – ПСВ
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал стартовые составы Карло Анчелотти Жузеп Гвардиола Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Футбол | 11 февраля 2025, 17:47 13
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A

Коваленко вернулся в состав Эмполи

Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Футбол | 11 февраля 2025, 00:02 0
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Икер выделил Тибо Куртуа

Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Футбол | 11.02.2025, 14:27
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11.02.2025, 21:01
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PullBen
поки Куртуа здоровий та без травм то у Луніна нульові шанси вийти у старт проти грандів, особливо проти Манчестер Сіті(
Ответить
+2
WalterBlack
з 11 гравців - 2 номінальних захисника, жаль Реал але тут самі винні зі своєю трансферною політикою. Не знаю що має статися у цьому матчі щоб вони пройшли далі..
Ответить
0
Saar
Який нах Лунін, коли Куртуа є в обоймі.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 1
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем