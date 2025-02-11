Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе
11 февраля в 22:00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» будет принимать испанский «Реал» Мадрид.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
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В основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков после 8 матчей. Мадрид Реал оказался в статусе сеяного благодаря 11-й позиции (15 баллов из 24 возможных).
Ответный матч пройдет спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.
Выйдет ли Лунин? Ман Сити и Реал назвали стартовые составы на матч ЛЧ
Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Стоунз, Де Брюйне, Бернарду Силва, Савиньо, Грилиш, Холанд.
Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Your City team to face Real Madrid — Manchester City (@ManCity) February 11, 2025
XI | Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Marmoush, Kovacic, Doku, Nico, Gundogan, Nunes, Khusanov, Foden, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/HW42T8fGAF
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 11, 2025
🆚 @ManCity pic.twitter.com/R9auDcEDLb
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