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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:10
832
0

Кто с кем сыграет? В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/16 финала

Зрителей ожидает топ-противостояние между Манчестер Сити и Реалом

11 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:10
832
0
Кто с кем сыграет? В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В еврокубках стартует стадия плей-офф на выбывание. 11 и 12 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е. Зрителей ожидает топ-противостояние уже в первом раунде плей-офф.

11 февраля мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным проведет выездной матч против Манчестер Сити. В этот же вечер встретятся: Брест – ПСЖ, Спортинг – Боруссия Д, Ювентус – ПСВ.

12 февраля португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Монако. Также запланированы поединки: Брюгге – Аталанта, Селтик – Бавария, Фейеноорд – Милан.

Ответные матчи пройдут 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют противостояния, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала, первые матчи

11 февраля

  • 19:45. Брест (Франция) – ПСЖ (Франция)
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия)
  • 22:00. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)

12 февраля

  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия)
  • 22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия)
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия)

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Лига чемпионов статистические расклады Ювентус Милан Монако Брюгге Селтик Бенфика Боруссия Дортмунд Аталанта Брест (Франция) Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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