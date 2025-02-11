Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

11 февраля на «Этихад» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с командой «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в 2023-м году добралась до первого в истории Ушастого. Да и в прошлом сезоне сохранили, в очередной раз, лидерство в АПЛ. Да и в нынешнем все начиналось с победы в Суперкубке Англии и ожидаемо удачном старте в других турнирах. Но потом, в том числе из-за травмы Родри, горожане резко посыпались. В том числе и в Лиге чемпионов, где команда, начавшая с 7 очков в первых трех турах без пропущенных мячей успела до конца 2024-го года проиграть Спортингу с Ювентусом, а Фейеноорду дома позволили отыграться на ничью с 0:3. Более того, уже в январе были превращение 2:0 в 2:4 с ПСЖ, а в совсем уж горловом поединке Брюгге открывал счет и выигрывал первый тайм. Но уж бельгийцев получилось обыграть 3:1 и буквально заскочить на последнюю ступеньку того коллектива, что отправился в плей-офф. Там можно будет задействовать Хусанова, Рейса и Мармуша... Но центр поля почему-то так и не укрепили!

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Реал Мадрид

Клуб вроде бы прибавил к завоеванным в прошлом сезоне трофеям, Примере и Лиге чемпионов, новые титулы, сначала Суперкубок УЕФА, а потом и Межконтинентальный кубок. И сейчас получается лидировать в Ла Лиге. Но все помнят, как в ней же галактикос дома были разгромлены Барселоной. Более того, даже во время своего кризиса сине-гранатовые устроили новую крупную победу, уже в Суперкубке. Да и в Лиге чемпионов чемпионов у королевского клуба не все получалось, он был бит даже Лиллем, а также Миланом и Ливерпулем. Но, с другой стороны, остальные матчи выиграл, в том числе оба январских, так что в плей-офф прошел не триумфально, не сразу в 1/8, но и без лишней нервотрепки.

Статистика личных встреч

В 12 поединках Лиги Чемпионов англичане выиграли четырежды, испанцы - трижды. В прошлом цикле было две ничьи, но послематчевую серию выиграл Лунин.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех горожан дома. Но они не идеальны в обороне, как и испанцы - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).