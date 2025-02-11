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  4. «Отрежу себе яйца». Легенда Ман Сити дал прогноз на матч с Реалом
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 18:45 |
1965
5

«Отрежу себе яйца». Легенда Ман Сити дал прогноз на матч с Реалом

Серхио Агуэро верит в победу своей бывшей команды

11 февраля 2025, 18:45 |
1965
5
«Отрежу себе яйца». Легенда Ман Сити дал прогноз на матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины и английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Реал» не может обыграть «Манчестер Сити». Если это произойдет, то я отрежу себе яйца».

Первый поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответный матч запланирован на это же время 19 февраля, место проведения – Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

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Серхио Агуэро Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Falko
Та, яйця. От, якби хату поставив ;)
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+1
palyvoda2006
Мабуть, шанси 50 на 50. А ризикує яйцями! 
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0
EGOS
тільки справжній єблан міг таке сказати/написати
я перший йому напишу сука де візрізані йайоли, мудак?
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-3
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