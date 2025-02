«Отрежу себе яйца». Легенда Ман Сити дал прогноз на матч с Реалом

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины и английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Реал» не может обыграть «Манчестер Сити». Если это произойдет, то я отрежу себе яйца».

Первый поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответный матч запланирован на это же время 19 февраля, место проведения – Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

Sergio Aguero: "If Real Madrid beat City I will cut off my testicles. They cannot." pic.twitter.com/l6ME8oATjC