Кубковые достопримечательности

Нечасто в эпицентр нашего внимания попадают клубы из уважаемых чемпионатов со стоимостью состава куда меньше аналогичных показателей дуэта украинских грандов. «Утрехт», представляющий 4-й по величине город в Нидерландах, который славен своим 112-метровым (самым высоким в Стране тюльпанов) Утрехтским собором, имеет несколько пиков-вершин в своей не слишком длинной 55-летней истории. Первый пришелся на начало – середину 1980-х, когда этот клуб благодаря успешной игре в чемпионате (3-е место в сезоне-1980/81) и Кубке своей страны получал право играть в еврокубках. Кто-кто, а киевляне это хорошо помнят. Именно с этого университетского центра Нидерландов (в Утрехте расположено крупнейшее учебное заведение страны) динамовцы Киева начали свой поход за вторым Кубком кубков. И именно «Утрехт» оказался единственной командой, которая смогла хотя бы в одном матче выиграть у «Динамо» в том розыгрыше. На выезде в присутствии 100-тысячной динамовской торсиды (как же мы со школьными товарищами в течение двух недель перед ответной игрой соревновались в язвительности характеристик оппонента киевского клуба: определение «Утрехт» в курятнике» было еще отнюдь не самым уничижительным – детвора же все-таки!) «кафедралам» сложно было что-то противопоставить мощной «Динамо»-машине. Тем не менее, в клубном музее бережно хранят информацию о тех матчах, а, рассказывая посетителям о них, как раз и подчеркивают, что утрехтцы проиграли будущим обладателям Кубка кубков. В 1990-е красно-белые пережили настоящее лихолетье. Места в таблице – каждый раз двузначные (10-е – за счастье, а 12-е – регулярно), средняя посещаемость домашних матчей в отдельные сезоны той недоброй эпохи стабилизировалась около жалкой отметки 7000 зрителей.

Но новое столетие/тысячелетие зажгло огонек надежды в болельщицких сердцах утрехтцев. Второй всплеск пришелся на начало нулевых, когда «кафедралы» вновь как нельзя лучше проявили себя в кубковых соревнованиях, дважды подряд завоевав национальный кубок и однажды завоевав Суперкубок страны. Стали, к слову, первым клубом не из «большой тройки» нидерландского клубного футбола, у которого это получилось. В то же время красно-белых объединяет с упомянутым триумвиратом и то, что они, как и гранды, никогда не вылетали из высшего дивизиона. И средняя домашняя посещаемость в то время приблизилась к 20-тысячной отметке. На тот период пришлось и поражение утрехтцев от «Днепра» в Кубке УЕФА. Своего европейского максимума «кафедралы» достигли уже на рубеже 1-го и 2-го десятилетий XXI века, когда в Кубке УЕФА одолели по сумме двух матчей «Селтик», а в группе не дали себя обыграть ни «Ливерпулю» (две сухие ничьи!), ни «Наполи» (3:3 и 0:0).

Каждый раз новый!

Сейчас мы становимся свидетелями четвертого исторического всплеска «Утрехта». Имея чуть более чем 50-миллионный состав (немало легионеров, однако мизер игроков национальных сборных: не более трех), утрехтцы, тем не менее, прочно держатся в тройке лучших в Эредивизи и в начале 2-го круга. АЗ, «Фейенорд» и «Твенте» с куда более дорогостоящими игроками в составах пока что расположились в турнирке ниже «кафедралов». На что стоит обратить внимание в разговоре о современном «Утрехте»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Пакстен Аронсон

В нынешнем сезоне немало матчей команды пересмотрел, но определить ее вожака не в состоянии. Каждый раз лидерские функции берет на себя новый исполнитель! Показательна в этом плане выездная январская победа над едва ли не главным конкурентом в борьбе за место в «зоне Лиги чемпионов» – увенчанным славой «Фейенордом». Лучшим по оценкам игроком матча, по многим версиям, стал футболист роттердамского клуба, а у победителей лучшего выделить было сложно. Ударный отрезок в середине 2-го тайма, когда «Утрехт» заложил основы победы, вывел на первые роли и Никласа Вестерлунда (какой же великолепный гол он забил головой после углового: мяч по какой-то причудливой траектории нашел путь к воротам!), и творцов 2-го гола после стремительной контратаки: ивуарийца Себастьяна Алле, француза Йоана Катлина и американца Пакстена Аронсона (самого дорогого, кстати, в команде: рыночная стоимость достигает 6 млн евро). Нет в «Утрехте» ни ярко выраженного бомбардира, ни безоговорочного лидера по средней оценке от статистических порталов. Уже упоминавшийся Аронссон («Я тот, кто всегда упорно работает, независимо от обстоятельств на протяжении всех 90 минут» – самохарактеристика американца), Суфьян Эль-Каруани и Йоан Катлин постоянно сменяют друг друга в лидерстве в хит-параде матчевых оценок.

Арендованный у дортмундцев Алле? Знаковая для «кафедралов» фигура, что и говорить, ведь защищал цвета клуба еще в середине 2010-х. А, скажем, перед началом домашнего матча против «Алмере Сити» телекамера выхватила с трибун группу детишек с разноразмерными флагами Кот-д'Ивуара, на самом большом из которых было написано «Алле». Но сказать, что харизматичный Алле постоянно ведет за собой более молодых партнеров, не могу, его удовлетворяет лишь роль ситуативного лидера. Йенс Торнстра? На его фотографию в красно-белой форме наткнулся в представлении «Утрехта» в сезонном гиде, подготовленном нидерландским изданием Voetbal International еще накануне сезона-2013/14. Но большую славу он снискал, конечно, играя за «Фейенорд». Сейчас ему уже без малого 36, в основном появляется на поле в середине 2-го тайма, привнося культуру паса, однако не выглядя лучшим на поле.

Командостроитель и Клоп

Getty Images/Global Images Ukraine. Рон Янс

Очевидно, тому, что игроки «Утрехта» не страдают индивидуализмом, в определенной степени способствует схема 4–3–3, практикуемая 66-летним наставником Роном Янсом. И часто бывает так, что тот номинальный нападающий, который должен был бы играть на острие, оказывается на любом из флангов, а кто-то из вингеров выдвигается вперед. Определенная тотальность наличествует. Кстати, когда полтора года назад Янса презентовали как нового главного тренера «Утрехта» (перед этим он довольно успешно поработал с «Твенте»), технический директор клуба Хорди Зуйдам подчеркнул: «Он знает Эредивизи изнутри и снаружи и доказал своей карьерой, что может выжать максимум из игроков. Он – командостроитель!». Как по мне, очень точное определение, а Янс такой, сказал бы, очень-очень голландский (именно так, согласно устоявшемуся в 1970-е названию!) тренер, если вы понимаете, о чем я. Что-то вроде нидерландского Карло Маццоне. Заметил и такую интересную деталь: после свистка на перерыв в недавнем неудачном для утрехтцев матче против «Алмере Сити» Янс не направился в раздевалку, чтобы немедленно задать хорошую взбучку своим парням, а еще пару минут, сидя на скамейке, спокойно и сосредоточенно обсуждал что-то со своим помощником.

Кстати, и председатель наблюдательного совета ФК «Утрехт» Стеф Клоп заступил на свою должность практически параллельно с Янсом. Глава клуба в течение длительного времени работал в PricewaterhouseCoopers, накопил немалый опыт в ряде бизнес-структур и известен как довольно мастеровитый футболист-любитель. «Я берусь за этот новый вызов с большим энтузиазмом, – говорил тогда Клоп. – Уверен, что своим опытом и самоотверженностью я смогу способствовать дальнейшему развитию ФК «Утрехт». И пока президент (это слово какое-то более привычное, чем «председатель наблюдательного совета») и тренер работают слаженно и эффективно.

Прораб стартапов

Отмечу и важнейшую роль Франса ван Зоймерена, владельца Frans Van Seumeren Holding BV (компания создана в 2001 г.: жилищное строительство, реставрация культурных памятников, морские перевозки, грузоперевозки по суше, дождевальные системы, электроотопление и т. д.), который является мажоритарным акционером ФК «Утрехт». Кстати, интересная личность, прошел тернистый бизнес-путь, в начале путинского правления вместе с братом помог организовать спасательную операцию для российской атомной подводной лодки «Курск» (как сейчас говорят, комментируя продвижение ВСУ на курщине, «Курском» правление Путина начиналось – курском и закончится), за что будущий диктатор почтил братьев наградой. Об этом, кстати, сейчас сам Франс не слишком-то любит вспоминать.

Как бы то ни было, а эра ван Зоймерена в утрехтском футболе взяла старт в 2008 г. Достойные еврокубковые оппонирования «Селтику», «Ливерпулю» и «Наполи», о которых говорилось выше, пришлись именно на период стартового ускорения от новых возможностей клуба, которые им подарили новые владельцы. Ван Зоймерен тогда пообещал, что новые доходы будут реинвестированы в клуб. Слово на том этапе сдержал. А сейчас, похоже, нащупал другую выигрышную комбинацию. Отличительной чертой Frans Van Seumeren Holding BV является инвестиция в стартапы и в компании с долгосрочными амбициями роста. В футбольном контексте здесь можно вспомнить инвестиции в футбольную школу «Утрехта» в Гане. С 2010 г. этот проект сочетает хорошее среднее образование и футбол для множества детей с севера Ганы. Малыми, но уверенными шагами талантливых ганских ребят ведут к свету футбольной цивилизации.

Сейв из сейвов

Заметил и еще одну особенность «Утрехта» образца нынешнего сезона. Нередко, если игра не складывается, то «Утрехт» предпочитает экономию сил напрасным попыткам отыграться, словно теннисист, который махнул рукой на безнадежный сет, однако сохранил себя для дальнейших. Отсюда и поражения 2:5 от ПСВ и «Фортуны» (Ситтард), и безвариантное кубковое фиаско в Алмело. Отсюда и непривычная разница забитых и пропущенных, как для одного из лидеров: +6. О двух грандах (ПСВ и «Аякс») в этом контексте нечего и говорить, но даже у трио преследователей «кафедралов» в турнирной таблице значительно лучшие разницы. Да, может, и парадоксально, но такой подход способствует успеху. Однако из такого правила есть и исключения: недавняя выездная игра против «Зволле» (кстати, на родине тренера «Утрехта», который к тому же и большую часть игровой карьеры провел в «Зволле»). При морозной погоде на поле была еще та жара! Проигрывая 0:2, утрехтцы настойчиво, без суеты искали счастья в дальних ударах, а также в неустанном прессинге оборонцев и вратаря хозяев. И это сработало: игру получилось спасти! В том матче показательным был и эпизод с участием левого защитника Суфьяна Эль-Каруани. Сначала он неуклюже выбил мяч, позволив соперникам организовать опасную контратаку, а когда «звездоносцы» уже готовы были праздновать голевой успех, сам виновник вмешался и выбил мяч чуть ли не с линии ворот.

Воистину сейв из сейвов! Показательно, что по окончании матча (сумасшедшие 3:3) телестудия, где обсуждали игру, взорвалась аплодисментами! Сложно какой-то игрой затмить нидерландское Де Класикер (а игра «Аякс» – «Фейенорд» состоялась именно в том туре), но у голевой перестрелки в Зволле это в определенной степени получилось. Да, поражение в домашке от, как представлялось, безнадежного аутсайдера «Алмере Сити» как будто подчеркнуло: после полосы успехов у «Утрехта» наметилась полоса неудач. «Черная овца» (прозвище алмерского клуба) была просто лучше на поле, а окончание каждого из таймов сопровождал оглушительный свист болельщиков «Утрехта», без устали размахивающих флагами с красными и белыми треугольниками в течение всего матча (замечу, что средний показатель посещаемости текущего сезона пока рекордный в истории клуба: более 21 000 зрителей). Словом «кризис» в отношении команды Янса неоднократно оперировал и комментатор матча. Однако этот кризис можно использовать и как возможность. Как бы это ни было парадоксально, однако грядущая выездная игра против импозантного ПСВ предоставляет такую возможность. Воспользуются? Изменят жизнь к лучшему в матче против клуба, представляющего концерн Philips? Кстати, и ПСВ в свое время стал единственной командой, победившей «Динамо» в одном из матчей триумфального для киевлян розыгрыша Кубка кубков. Они это сделали десятилетием раньше «Утрехта».

...Немало раз бывал в Нидерландах, и каждый раз, передвигаясь по тамошним автострадам, обращал внимание на указатели с надписью: «Утрехт». Количество километров до этого города было то больше, то меньше, и время от времени у меня возникала мысль туда заглянуть. Жаль, но до сих пор она не материализовалась. Как бы то ни было, а успехи утрехтского клуба подогревают и туристический интерес к родному городу Марко ван Бастена, Уэсли Снайдера, исполнительницы роли Эмануэль Сильвии Кристель, Папы Римского Адриана VI и др. В университетском центре Нидерландов охотно научат и высококачественному футболу!

Алексей РЫЖКОВ