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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 21:50 | Обновлено 24 марта 2025, 22:22
1414
0

Экс-игроку Динамо диагностировали туберкулез

У Лукаса Переса проблемы со здоровьем

24 марта 2025, 21:50 | Обновлено 24 марта 2025, 22:22
1414
0
Экс-игроку Динамо диагностировали туберкулез
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Перес

Сегодня, 24 марта, нидерландский ПСВ на своем официальном сайте сообщил, что в первой команде клуба диагностирован случай заболевания туберкулезом.

Стало известно, что этим игроком оказался Лукас Перес, который играл в чемпионате Украины по футболу за «Карпаты» и был в аренде в «Динамо».

Форвард будет отсутствовать на поле 5-6 недель, вероятно он пропустит остаток сезона 2024/25. Контракт Переса с ПСВ действует до завершения текущего сезона.

За ПСВ в этом сезоне Лука Перес провел всего два матча и результативными действиями не отличался.

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медицина болезнь чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Карпаты Львов Динамо Киев Лукас Перес
Дмитрий Олейник Источник: De Telegraaf
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