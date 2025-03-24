Экс-игроку Динамо диагностировали туберкулез

Сегодня, 24 марта, нидерландский ПСВ на своем официальном сайте сообщил, что в первой команде клуба диагностирован случай заболевания туберкулезом.

Стало известно, что этим игроком оказался Лукас Перес, который играл в чемпионате Украины по футболу за «Карпаты» и был в аренде в «Динамо».

Форвард будет отсутствовать на поле 5-6 недель, вероятно он пропустит остаток сезона 2024/25. Контракт Переса с ПСВ действует до завершения текущего сезона.

За ПСВ в этом сезоне Лука Перес провел всего два матча и результативными действиями не отличался.