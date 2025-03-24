В ПСВ выявлен футболист с активной формой туберкулеза

Нидерландский ПСВ на своем официальном сайте сообщил, что в первой команде клуба диагностирован случай заболевания туберкулезом.

У одного из футболистов, личность которого клубом не раскрывается, выявлена активная форма заболевания.

Игрок, о котором идет речь, чувствует себя хорошо, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Сообщается, что хотя вероятность дальнейшего заражения невелика, ситуация тщательно контролируется в соответствии со стандартными протоколами.

О ситуации доложено компетентным органам местной власти, которые вместе с клубом немедленно приняли все необходимые меры. В частности, было начато исследование источников и контактов, и все заинтересованные лица были проинформированы. В настоящее время нет никаких признаков того, что люди, находившиеся в непосредственной близости от инфицированного футболиста, также подверглись заражению.

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, которое обычно поражает легкие. В активной форме бактерии могут распространяться по воздуху.