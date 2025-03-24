Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ПСВ выявлен футболист с активной формой туберкулеза
Нидерланды
24 марта 2025, 18:26 |
553
0

В ПСВ выявлен футболист с активной формой туберкулеза

Личность этого игрока клуб не раскрывает

24 марта 2025, 18:26 |
553
0
В ПСВ выявлен футболист с активной формой туберкулеза
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский ПСВ на своем официальном сайте сообщил, что в первой команде клуба диагностирован случай заболевания туберкулезом.

У одного из футболистов, личность которого клубом не раскрывается, выявлена активная форма заболевания.

Игрок, о котором идет речь, чувствует себя хорошо, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Сообщается, что хотя вероятность дальнейшего заражения невелика, ситуация тщательно контролируется в соответствии со стандартными протоколами.

О ситуации доложено компетентным органам местной власти, которые вместе с клубом немедленно приняли все необходимые меры. В частности, было начато исследование источников и контактов, и все заинтересованные лица были проинформированы. В настоящее время нет никаких признаков того, что люди, находившиеся в непосредственной близости от инфицированного футболиста, также подверглись заражению.

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, которое обычно поражает легкие. В активной форме бактерии могут распространяться по воздуху.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора
Известно, почему Мандзын не стартовал в гонке преследования в Холменколлене
Лучшее предложение. Реал начал работу над трансфером суперталанта из Аякса
ПСВ болезнь медицина чемпионат Нидерландов по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК ПСВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины
Футбол | 24 марта 2025, 18:21 2
Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины
Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины

У игрока якобы конфликт с тренером Михайленко

Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24 марта 2025, 07:15 7
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией

У бывшего нападающего национальной команды нет слов

Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Футбол | 24.03.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
Футбол | 24.03.2025, 14:21
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 3
Другие виды
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 389
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 30
Футбол
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 7
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем