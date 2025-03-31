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31 марта 2025, 01:19 |
195
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Месси назвал футболиста, который для него является чем-то особенным

Легендарный аргентинец назвал своих кумиров

31 марта 2025, 01:19 |
195
0
Месси назвал футболиста, который для него является чем-то особенным
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал своих двух футбольных кумиров. Месси выделил Пабло Аймара и Диего Марадону.

«Пабло Аймар был игроком, который мне всегда нравился своей игрой, когда он играл в «Ривере», он имел отличную команду, и он очень выделялся. Диего Марадоны был для меня чем-то особенным – для нас, аргентинцев, он на первом месте, а потом у меня идет Пабло, он был человеком, которым я восхищался как игроком. Он мне очень нравился», – сказал Месси.

Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.

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Лионель Месси Диего Марадона Пабло Аймар
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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