Месси назвал футболиста, который для него является чем-то особенным

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал своих двух футбольных кумиров. Месси выделил Пабло Аймара и Диего Марадону.

«Пабло Аймар был игроком, который мне всегда нравился своей игрой, когда он играл в «Ривере», он имел отличную команду, и он очень выделялся. Диего Марадоны был для меня чем-то особенным – для нас, аргентинцев, он на первом месте, а потом у меня идет Пабло, он был человеком, которым я восхищался как игроком. Он мне очень нравился», – сказал Месси.

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