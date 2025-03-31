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Италия
31 марта 2025, 00:57 | Обновлено 31 марта 2025, 01:00
278
0

«Я должен быть честным». Довбик оценил свой первый сезон в Серии А

Артем признался, что ему было не очень легко

31 марта 2025, 00:57 | Обновлено 31 марта 2025, 01:00
278
0
«Я должен быть честным». Довбик оценил свой первый сезон в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик оценил свой первый сезон в Италии после матча 30-го тура Серии А с «Лечче», в котором он отметился единственным голом.

«Я забил на 80-й минуте и немного устал. Мы все вместе праздновали, но самое главное – это три очка.

Первый сезон в Италии? Я должен быть честным: это было не очень легко, мы сменили трех тренеров, но продолжали работать, и теперь дела идут хорошо», – цитирует Артема SportMediaset.

Ранее Довбик объяснил, как чувствует себя после матча Серии А, где он был заменен.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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