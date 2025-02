Педри повторил свой лучший сезон по количеству ассистов во всех турнирах

Хавбек «Барселоны» Педри в матче против «Севильи» отдал свою шестую результативную передачу в этом сезоне во всех соревнованиях.

9 февраля состоялась игра 23-го тура испанского чемпионата между «Севильей» и «Барселоной». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Это второй случай в карьере испанского полузащитника, когда он отдал 6 ассистов за один сезон. Впервые это произошло в сезоне 2020/21, когда он сыграл 52 матча во всех клубных турнирах.

В текущем сезоне Педри сыграл 35 матчей, отметившись 10 результативными действиями (4 гола, 6 ассистов). «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

