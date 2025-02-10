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  4. Педри повторил свой лучший сезон по количеству ассистов во всех турнирах
Испания
10 февраля 2025, 04:14 |
40
0

Педри повторил свой лучший сезон по количеству ассистов во всех турнирах

Испанец в поединке против «Севильи» отдал результативную передачу

10 февраля 2025, 04:14 |
40
0
Педри повторил свой лучший сезон по количеству ассистов во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Хавбек «Барселоны» Педри в матче против «Севильи» отдал свою шестую результативную передачу в этом сезоне во всех соревнованиях.

9 февраля состоялась игра 23-го тура испанского чемпионата между «Севильей» и «Барселоной». Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Это второй случай в карьере испанского полузащитника, когда он отдал 6 ассистов за один сезон. Впервые это произошло в сезоне 2020/21, когда он сыграл 52 матча во всех клубных турнирах.

В текущем сезоне Педри сыграл 35 матчей, отметившись 10 результативными действиями (4 гола, 6 ассистов). «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Севилья - Барселона Педри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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