Ретеги – первый итальянец со времен Иммобиле, оформивший покер в Серии А

Форвард «Аталанты» Матео Ретеги стал первым итальянским игроком с 2018 года, который забил 4 гола в поединке Серии А.

8 февраля состоялся матч 24-го тура итальянского чемпионата между «Вероной» и «Аталантой». Встреча завершилась разгромной победой «бергамасков» со счетом 5:0.

Последний раз среди итальянских игроков в Серии А покер оформил Чиро Иммобиле за «Лацио» в матче против «СПАЛ» (январь 2018 года).

В этой кампании чемпионата Италии Ретеги провел 22 матча, забил 20 голов и отдал 3 ассиста. «Аталанта» располагается на третьем месте в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 4 поражения).

Mateo Retegui is the first Italian to score four goals in a Serie A game since Ciro Immobile for Lazio against SPAL in January 2018.



⚽ 21'

⚽ 25'

⚽ 44'

⚽ 56'



And he's the first player to reach the 20 goal milestone in Serie A in 2024/25. 👏 pic.twitter.com/sbXb1W3SLg