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  4. ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
Англия
08 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:03
342
2

ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте

Этан Лэрд поразил ворота сорок на 40-й секунде поединка 1/16 финала Кубка Англии

08 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:03
342
2
ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командам Бирмингем и Ньюкасл.

Коллективы играю на стадионе Сент-Эндрюс. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Счет в поединке был открыт уже на 1-й минуте. На 40-й секунде ворота сорок поразил Этан Лэрд после розыгрыша углового.

Бирмингем – представитель Первой лиги Англии (третьего по силе дивизиона страны). Ньюкасл играет в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте

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видео голов и обзор Бирмингем Сити Ньюкасл Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Stan S.
Ну естественно, дали отдохнуть основе.
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Saar
"найбагатший клуб планети"....
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