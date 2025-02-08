ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
Этан Лэрд поразил ворота сорок на 40-й секунде поединка 1/16 финала Кубка Англии
8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командам Бирмингем и Ньюкасл.
Коллективы играю на стадионе Сент-Эндрюс. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Счет в поединке был открыт уже на 1-й минуте. На 40-й секунде ворота сорок поразил Этан Лэрд после розыгрыша углового.
Бирмингем – представитель Первой лиги Англии (третьего по силе дивизиона страны). Ньюкасл играет в Английской Премьер-лиге.
ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
WHAT A MOMENT 🤩— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
Ethan Laird has given @BCFC the lead over Newcastle United inside a minute 😳#EmiratesFACup pic.twitter.com/yhiLaTP67b
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