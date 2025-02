8 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командам Бирмингем и Ньюкасл.

Коллективы играю на стадионе Сент-Эндрюс. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Счет в поединке был открыт уже на 1-й минуте. На 40-й секунде ворота сорок поразил Этан Лэрд после розыгрыша углового.

Бирмингем – представитель Первой лиги Англии (третьего по силе дивизиона страны). Ньюкасл играет в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте

