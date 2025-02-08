Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше

Ярким получился матч Кубка Англии между Лейтон Ориентом, который представляет Лигу 1, и Манчестер Сити.

Команда Жузепа Гвардиолы проигрывала 0:1, когда на старте встречи вратарь Ортега пропустил курьезный автогол после удара с центраполя.

Отыграться команда АПЛ сумела после гола новичка Хусанова. Тренер дал поиграть и молодым Льюису с О'Райлли, и новичкам Рейсу, Хусанову, Гонсалесу и Мармушу.

А победный мяч оформил Кевин Де Брюйне, которого выпустили во втором тайме, чтобы не доводить до дополнительного времени.

A moment of quality from @ManCity ✨@JackGrealish with a beautiful ball through, and @KevinDeBruyne finishes with the dink 🤌#EmiratesFACup pic.twitter.com/kAAhT3ileb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

В другом матче двух представителей Чемпионшипа Лидс на своем поле проиграл Миллуоллу 0:2, уступив впервые с ноября.

Кубок Англии. 4-й раунд

Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2

Голы: Ортега, 16 (в свои ворота) - Хусанов, 56, Де Брюйне, 79

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Рейс (Хусанов, 46), Диаш (Стоунз, 46), О'Райлли (Де Брюйне, 72), Гюндоган, Гонсалес (Бернарду, 22), Макати (Фоден, 72), Савиньо, Грилиш, Мармуш

Лидс – Миллуолл 0:2

Голы: Азиз, 30, 55