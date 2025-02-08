Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Кубок Англии
Лейтон Ориент
08.02.2025 14:15 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2025, 16:13 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:18
1239
2

Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше

Непростая победа для Манчестер Сити

08 февраля 2025, 16:13 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:18
1239
2
Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Getty Images/Global Images Ukraine

Ярким получился матч Кубка Англии между Лейтон Ориентом, который представляет Лигу 1, и Манчестер Сити.

Команда Жузепа Гвардиолы проигрывала 0:1, когда на старте встречи вратарь Ортега пропустил курьезный автогол после удара с центраполя.

Отыграться команда АПЛ сумела после гола новичка Хусанова. Тренер дал поиграть и молодым Льюису с О'Райлли, и новичкам Рейсу, Хусанову, Гонсалесу и Мармушу.

А победный мяч оформил Кевин Де Брюйне, которого выпустили во втором тайме, чтобы не доводить до дополнительного времени.

В другом матче двух представителей Чемпионшипа Лидс на своем поле проиграл Миллуоллу 0:2, уступив впервые с ноября.

Кубок Англии. 4-й раунд

Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2
Голы: Ортега, 16 (в свои ворота) - Хусанов, 56, Де Брюйне, 79

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Рейс (Хусанов, 46), Диаш (Стоунз, 46), О'Райлли (Де Брюйне, 72), Гюндоган, Гонсалес (Бернарду, 22), Макати (Фоден, 72), Савиньо, Грилиш, Мармуш

Лидс – Миллуолл 0:2
Голы: Азиз, 30, 55

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Стефан Ортега (Манчестер Сити).
По теме:
Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут
ФОТО. Эмоции Гвардиолы после гола в ворота Ман Сити с центра поля
Рубен АМОРИМ: «Меня волнует не Кубок Англии, а игра Ман Юнайтед»
Манчестер Сити Лейтон Ориент Кубок Англии по футболу Лидс Миллуолл
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
Бокс | 08 февраля 2025, 01:54 2
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»

Промоутер Александра высказался о «Цыганском короле»

Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Футбол | 07 февраля 2025, 18:18 12
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций

Английский клуб рассчитывает на украинского полузащитника

Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 08.02.2025, 15:46
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной
Футбол | 08.02.2025, 16:51
«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной
«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Donchanin
Подивився, як Хусанов примудрився забити.  Виявилося, бив по воротах Льюїс, а узбеку просто по спині м'ячем чиркнуло) 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
06.02.2025, 17:50 83
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
07.02.2025, 20:16 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем