Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше

Ярким получился матч Кубка Англии между Лейтон Ориентом, который представляет Лигу 1, и Манчестер Сити.

Команда Жузепа Гвардиолы проигрывала 0:1, когда на старте встречи вратарь Ортега пропустил курьезный автогол после удара с центраполя.

Отыграться команда АПЛ сумела после гола новичка Хусанова. Тренер дал поиграть и молодым Льюису с О'Райлли, и новичкам Рейсу, Хусанову, Гонсалесу и Мармушу.

А победный мяч оформил Кевин Де Брюйне, которого выпустили во втором тайме, чтобы не доводить до дополнительного времени.

