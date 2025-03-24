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Италия
24 марта 2025, 19:33 | Обновлено 24 марта 2025, 19:34
1077
0

Заплатят 40 млн. Милан готовит предложение Манчестер Сити по полузащитнику

Джек Грилиш может стать одноклубником Кайла Уокера

24 марта 2025, 19:33 | Обновлено 24 марта 2025, 19:34
1077
0
Заплатят 40 млн. Милан готовит предложение Манчестер Сити по полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может перейти в «Милан» этим летом.

Как сообщает Mirror Football, Грилиш – один из игроков, которых главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не планирует оставлять в команде на следующий сезон. В последнее время полузащитник демонстрирует не лучшую форму.

По информации источника, руководство «Милана» готово предложить за Грилиша 40 миллионов фунтов.

Сейчас за «россонери» на правах аренды выступает защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, которого клуб будет пытаться выкупить летом. Не исключено, что именно он порекомендовал подписать Грилиша.

Ранее стало известно, что «Милан» готовит для Уокера контракт до 2027 года.

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Милан Манчестер Сити Джек Грилиш трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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