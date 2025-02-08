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Кубок Англии
Лейтон Ориент
08.02.2025 14:15 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2025, 19:39 |
719
0

Лейтон Ориент – Ман Сити – 1:2. Мяч с центра, везение Хусанова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25

08 февраля 2025, 19:39 |
719
0
Лейтон Ориент – Ман Сити – 1:2. Мяч с центра, везение Хусанова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Лейтон Ориент и Манчестер Сити.

Горожане выиграли со счетом 2:1 и пробились в 4-й раунд соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева оформили единственный мяч после удара с центра поля. У Ман Сити отличился Хусанов (удачный рикошет) и Де Брюйне.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Лейтон Ориент – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ортега, 16 (автогол) – Хусанов, 56, Де Брюйне, 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Стефан Ортега (Манчестер Сити).
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Лейтон Ориент Манчестер Сити Кубок Англии по футболу видео голов и обзор автогол Абдукодир Хусанов Кевин де Брюйне Штефан Ортега
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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