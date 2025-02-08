8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Лейтон Ориент и Манчестер Сити.

Горожане выиграли со счетом 2:1 и пробились в 4-й раунд соревнований.

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Хозяева оформили единственный мяч после удара с центра поля. У Ман Сити отличился Хусанов (удачный рикошет) и Де Брюйне.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Лейтон Ориент – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ортега, 16 (автогол) – Хусанов, 56, Де Брюйне, 79

Видеообзор матча: