Лейтон Ориент – Ман Сити – 1:2. Мяч с центра, везение Хусанова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25
8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Лейтон Ориент и Манчестер Сити.
Горожане выиграли со счетом 2:1 и пробились в 4-й раунд соревнований.
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Хозяева оформили единственный мяч после удара с центра поля. У Ман Сити отличился Хусанов (удачный рикошет) и Де Брюйне.
Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля
Лейтон Ориент – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Ортега, 16 (автогол) – Хусанов, 56, Де Брюйне, 79
Видеообзор матча:
События матча
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